Cao lá sâm giành giải nhất thi tài năng Lương Văn Can

Trải qua bốn vòng thi đầy thử thách, dự án “Cao lá sâm Ngọc Linh - Elite Gingsen” của Như Viên đã thuyết phục được ban giám khảo để giành giải nhất với số tiền thưởng 50 triệu đồng cùng một số học bổng giá trị khác.



Bùi Như Viên chia sẻ giải thưởng với những người bạn đồng hành

Tại phần trình bày đề án với ban giám khảo, Như Viên chia sẻ mình đến từ một huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam là Bắc Trà My, nơi có nhiều nguồn dược liệu quý như sâm Ngọc Linh. Hiện phần lớn người dân chỉ tập trung khai thác củ sâm với giá thành khá đắt đỏ trên thị trường là 70 triệu/kg. Trong khi, lá sâm có nhiều thành phần tốt cho sức khỏe thì vẫn chưa được khai thác hiệu quả.



Bùi Như Viên trình bày về tính khả thi của dự án

“Thông thường, sâm củ cần từ bốn đến năm năm để sinh trưởng. Trong khi đó, trước thời kỳ ngủ đông thì lá sâm sẽ rụng đi, tại sao không khai thác lá vào thời gian này. Đây thực sự là nguồn nguyên liệu ổn định mang lại lợi ích cho người nông dân và người tiêu dùng” - Như Viên tự tin về tính khả thi của dự án.



Giải nhì cuộc thi là dự án “Tư vấn, thiết kế, xây dựng vườn rau sạch tại nhà” của thí sinh Trần Phi Sơn đến từ ĐH Đồng Tháp. Phi Sơn mở đầu phần thi khá ấn tượng với câu slogan “ăn để sống chứ không phải nằm một đống” để cảnh báo về tình trạng mỗi năm có hàng ngàn người chết vì ung thư mà nguyên nhân là do ăn thực phẩm bẩn. Dự án ra đời sẽ hỗ trợ nhu cầu tự trồng rau sạch của người dân ở TP Cao Lãnh, Đồng Tháp với giá thành cạnh tranh.



Bạn Trần Phi Sơn trình bày về dự án tư vấn, xây dựng vườn rau sạch tại nhà.

Giải ba thuộc về thí sinh Phan Huỳnh Xuân Thịnh đến từ ĐH Mở TP.HCM với dự án “Dịch vụ giao hàng tận nhà Chổi Bay”. Điểm đặc biệt của dự án là đội ngũ giao hàng là những phụ nữ gặp khó khăn. Lập ra dịch vụ, nhóm bạn không chỉ muốn tham gia vào thị trường giao hàng điện tử linh hoạt mà còn muốn hỗ trợ công ăn việc làm cho những người phụ nữ gặp khó khăn.

Để tạo thuận lợi cho đội ngũ giao hàng, nhóm bạn sáng lập đã khảo sát các tuyến đường để lập nên cẩm nang dẫn đường lưu địa chỉ khó tìm, đường đi tắt giúp cho các chị di chuyển thuận tiện hơn.



Dịch vụ giao hàng tận nhà Chổi Bay quy tụ đội ngũ giao hàng toàn là nữ giới.

Giải thưởng tài năng Lương Văn Can do báo Doanh nhân Sài Gòn sáng lập và thực hiện. Năm 2016, giải thưởng đã thu hút 4.250 lượt thí sinh đến từ 46 trường đại học, học viện và cao đẳng trong và ngoài nước dự thi. Sau vòng chung khảo, 20 thí sinh là chủ đề tài của 13 đề án kinh doanh đoạt giải thưởng tài năng Lương Văn Can 2016 đã được công nhận là tài năng Lương Văn Can. Trong số đó, các thí sinh có ba đề án kinh doanh đạt điểm cao nhất được chọn thi vòng đặc biệt để giành giải nhất, nhì, ba như trên. Tổng giá trị tiền thưởng của mùa giải năm nay 320 triệu đồng và nhiều học bổng thiết thực khác.



Các thí sinh nhận giải thưởng tài năng Lương Văn Can năm 2016

Cũng tại lễ tổng kết, ban tổ chức giải thưởng tài năng Lương Văn Can đã phát động giải thưởng tài năng Lương Văn Can năm 2017. Thí sinh tìm hiểu thông tin tại website: www.doanhnhansaigon.vn; hoặc http://luongvancan.doanhnhansaigon.vn.