Cấp ba xe ô tô và 44 mô tô cho Công an tỉnh Bình Dương

Tại buổi lễ, có ba ô tô, 40 mô tô loại 250 cc và bốn mô tô loại 750 cc do hãng Honda sản xuất (tổng giá trị 15 tỉ đồng) được bàn giao cho lực lượng tuần tra kiểm soát, an toàn giao thông của Công an tỉnh Bình Dương.

Hơn 40 mô tô được bàn giao cho Công an tỉnh Bình Dương. Ảnh: XL

Đại tá Mai Công Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết việc trang bị và cấp phương tiện nêu trên nhằm góp phần tăng cường hiệu quả trong công tác tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông tại địa phương. Số phương tiện này bổ sung, thay thế cho nhiều phương tiện tuần tra đã xuống cấp do sử dụng nhiều năm.

XUÂN LƯƠNG