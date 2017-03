Cấp bằng lái xe có tính bảo mật cao từ 1/1/2011

Theo Mạnh Hùng (Vietnam+)



Theo Thông tư số 35/2010/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành, mẫu mới giấy phép lái xe cơ giới đường bộ mới có kích thước theo tiêu chuẩn 85,6x53,98x0,76mm.Giấy phép được làm bằng vật liệu PET hoặc vật liệu có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương, có hoa văn màu vàng rơm và các ký hiệu bảo mật để hạn chế làm giả.Trên giấy phép lái xe hiển thị hai ngôn ngữ Việt, Anh bao gồm các thông tin ảnh chân dung, tên người được cấp bằng, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, trong đó ảnh của người lái xe được in trực tiếp trên giấy phép lái xe.Đồng thời, trên giấy phép lái xe mẫu mới sẽ có cơ sở dữ liệu thống nhất trong cả nước để các cơ quan chức năng và địa phương có thể nhanh chóng tra cứu, xác minh thông tin khi cần thiết.Theo Bộ Giao thông vận tải, giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hiện tại vẫn được phép lưu hành bình thường. Chỉ cấp giấy phép lái xe theo mẫu mới đối với những giấy phép đã đến thời hạn đổi, hoặc hư hỏng, hay theo nhu cầu đổi của cá nhân.Bộ Giao thông Vận tải giao cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp đổi giấy phép lái xe, tổ chức in ấn, quản lý và hướng dẫn thực hiện việc cấp đổi giấy phép lái xe thống nhất trên phạm vi cả nước theo nguyên tắc giấy phép lái xe đã cấp được tiếp tục sử dụng theo quy định, đổi giấy phép lái xe mới cho các cá nhân có nhu cầu./.