Cấp bằng tổ quốc ghi công cho nhà báo sau 48 năm hy sinh

(PLO) - Dự kiến ngày 25-2, báo Nghệ An, UBND phường Hòa Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) cùng các cơ quan ban ngành sẽ tổ chức lễ truy điệu và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho Liệt sỹ nhà báo Trần Văn Thông (cán bộ Báo Miền Tây Nghệ An nay là báo Nghệ An).