Cáp treo chùa Hương vận hành an toàn trở lại

Ông Khiêm cũng khẳng định: Yếu tố an toàn được Công ty đặt lên hàng đầu. “Chúng tôi đã mua bảo hiểm cho hành khách, thiết bị và hi vọng bà con sẽ an tâm sử dụng hệ thống cáp treo chùa Hương” – ông Khiêm nói./.

Theo Tự Minh (VOV)