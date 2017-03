Cặp vợ chồng lừa đảo hơn 50 tỉ đồng

Ngày 29-8, Bùi Thị Bích Kiều (ngụ phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương), đối tượng bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã ra đầu thú tại Công an Thuận An, Bình Dương. Trước đó, Kiều cùng chồng là Nguyễn Trung Kiên, nguyên sĩ quan Công an thị xã Thuận An, đã lừa đảo chiềm đoạt hàng chục tỉ đồng. Từ hành vi này, Kiên bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên án 15 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn Kiều bỏ trốn.

Một miếng đất bán cho nhiều người

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Dương, đầu năm 2010, các nạn nhân vì tin tưởng vợ chồng Kiên, Kiều là người đứng tên sử dụng hai thửa đất (diện tích gần 700 m2, tại khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An) nên giao dịch mua bán. Mọi thủ tục được tiến hành tại phòng công chứng và các nạn nhân đã giao tiền đầy đủ. Tuy nhiên, đến khi Kiên, Kiều ôm tiền cao chạy xa bay, các nạn nhân mới biết bị lừa. Qua đơn thư tố cáo, Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc điều tra. Sau một thời gian lẩn trốn, cuối tháng 8-2010, Kiên đã đến cơ quan công an đầu thú.

Nguyễn Trung Kiên và Bùi Thị Bích Kiều. Ảnh: XL

Trước đó, ông Nguyễn Đức Trọng và ông Trần Đức Cường (cùng ngụ quận 7, TP.HCM) mua hai thửa đất của vợ chồng Kiên với giá 3,5 tỉ đồng. Mọi thủ tục chuyển nhượng được công chứng hẳn hoi. Sau khi mua, hai ông xây nhà và phòng trọ rồi giao cho vợ chồng Kiên, Kiều trông coi giùm. Sau đó, Kiên, Kiều viện lý do “làm thủ tục hoàn công” đến mượn giấy đỏ hai thửa đất trên để đem bán tiếp cho bà Nguyễn Thị Lệ Uyên (ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) với giá 4,8 tỉ đồng.

Qua điều tra, công an còn phát hiện vợ chồng Kiên, Kiều cũng đã bán hai thửa đất này cho ông Phan Tiến Phú, bà Nguyễn Thị Thu Hương (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) với giá 3,5 tỉ đồng. Bằng thủ đoạn bán đất, nhận tiền ra công chứng rồi mượn lại giấy tờ đem bán tiếp cho người khác, đôi vợ chồng này đã chiếm đoạt trên 8 tỉ đồng.

Mượn gần 50 tỉ đồng rồi “xù”

Ngoài ra, vợ chồng Kiên, Kiều còn dùng chiêu “mượn tiền làm ăn” rồi “xù” nhiều chủ nợ. Theo thống kê sơ bộ, số tiền mà vợ chồng Kiên vay mượn lên đến gần 50 tỉ đồng. Trong số nạn nhân, bà NKN (ngụ xã Hưng Định, thị xã Thuận An) cho vợ chồng Kiên vay nhiều nhất, tổng cộng hơn 19 tỉ đồng.

Bà N. cho biết: “Ngoài tôi, hiện còn hàng chục nạn nhân khác cũng cho vợ chồng Kiên, Kiều mượn tiền. Người ít nhất cũng vài trăm triệu đồng. Nhiều người phải đi vay mượn tiền của người thân, anh em, bạn bè cho Kiên vay lại chỉ vì ham chút lãi suất cao. Ai ngờ bây giờ trắng tay, có người phải cầm cố nhà cửa, thậm chí bán nhà để trả nợ”.

Ngoài việc vay mượn, Kiên từng bán một chiếc xe ô tô Toyota Fortuner cho ông T. (ngụ TP.HCM) với giá 600 triệu đồng. Sau khi công chứng, vợ chồng Kiên đã thuê lại chiếc xe vừa bán cho ông T. để làm phương tiện đi lại. Tuy nhiên, Kiên đem xe cầm cố cho một người ở Dĩ An lấy hơn trăm triệu đồng bỏ túi. Sự việc bị phát hiện, chủ xe trình báo công an. Sau đó, Công an tỉnh Bình Dương vào cuộc, thu hồi xe ô tô trả cho khổ chủ và ra quyết định khởi tố vợ chồng Kiên, Kiều về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

XUÂN LƯƠNG