Cầu dây văng không phép chờ… sập

Các sự cố cầu dây văng ở Long An Cầu Bình Phong Thạnh dài khoảng 130 m, bắc qua sông Vàm Cỏ Tây (huyện Mộc Hóa) là cầu dây văng lớn nhất tỉnh Long An. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 15 tỉ đồng, do Công ty Cổ phần Xây dựng VBR (TP.HCM) tư vấn thiết kế. Công trình đang thi công thì bị sụt mố nên phải tạm dừng. Công ty VBR cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến sự cố là do vốn ít nên chỉ khoan một lỗ thăm dò địa chất. Trước đó, ngày 27-5, cây cầu dây văng bắc ngang qua kênh 28 thuộc xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng (vốn đầu tư 2,4 tỉ đồng) đưa vào sử dụng chưa đầy nửa tháng cũng bị sụp móng và đổ sập phân nửa. Nguyên do ở công trình này không thực hiện khoan thăm dò địa chất. Ông Lê Minh Đức, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Long An, cho biết UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương kiểm tra lại toàn bộ các công trình cầu đang thi công trên địa bàn để hạn chế những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Bị đình chỉ, cầu vẫn xây xong Qua kiểm tra hồ sơ, cầu Chùa Nổi hoàn toàn không được cấp phép xây dựng. Lúc đó UBND tỉnh đồng ý chủ trương xây cầu. Tuy nhiên, đơn vị tư vấn thiết kế chỉ đưa ra một bản vẽ sơ sài không đúng quy trình thủ tục nên chúng tôi chưa cho xây cầu. Dù vậy, việc xây cầu vẫn diễn ra. Sau đó Sở GTVT đã đình chỉ thi công và yêu cầu công ty bổ sung hồ sơ bản vẽ, thiết kế… theo đúng quy định. Không hiểu sao cầu này vẫn được xây xong. Chúng tôi sẽ bàn bạc với các đơn vị liên quan và địa phương tìm biện pháp gia cố cầu để đảm bảo an toàn. Ông NGUYỄN VĂN CHỈNH, Phó Giám đốc Sở GTVT