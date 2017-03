Câu điện vào hàng rào hội chợ, một trẻ bị giật suýt chết

Sáng 10-8, trung tá Tống Việt Đức, điều tra viên Công an huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đã phạt hành chính một bảo vệ của Công ty TNHH VH Sài Gòn 1 vì có hành vi câu dây điện vào hàng rào hội chợ khiến một trẻ em bị giật.

Theo ông Đức, tối 8-8, tại khu vực biểu diễn văn nghệ của hội chợ thương mại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, một bảo vệ của công ty trên đã tự ý câu nguồn điện cực âm (dây nguội) vào hàng rào sắt để ngăn những người không có vé vào xem.

Em Nguyễn Văn Lợi (14 tuổi, trú thôn Minh Hải, thị trấn Thuận An) đã đụng vào hàng rào nên bị điện giật. Theo bác sĩ Lê Hoàng Ái, Trạm trưởng Trạm Y tế thị trấn Thuận An, em Lợi được chuyển vào trạm trong tình trạng ngất xỉu. Trạm Y tế thị trấn Thuận An đã tiến hành đo điện tim mạch, hệ hô hấp và sau 30 phút cấp cứu nạn nhân mới tỉnh lại. Đến 11 giờ ngày 9-8, sức khỏe em Lợi đã bình phục và xuất viện.



Trung tá Tống Việt Đức cho biết sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an đã đến kiểm tra hiện trường, cấm đơn vị tổ chức hội chợ câu mắc dây điện vào hàng rào bảo vệ. Tuy nhiên, do sự việc chưa đến mức nghiêm trọng nên Công an huyện Phú Vang chỉ phạt hành chính đối với bảo vệ này.