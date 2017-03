Cầu xây 16 tháng chỉ xong phần mố, trụ

Cầu mới Hương An được khởi công vào cuối tháng 7-2008, do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, Tổng Công ty Xây dựng giao thông 5 (CIENCO 5) thầu thi công. Cầu được xây dựng cách cầu Hương An cũ 200 m về phía hạ lưu, có 6 nhịp, dài 1.000 m (250 m cầu chính), rộng 19 m, với tổng kinh phí 144 tỉ đồng.

Do vướng khâu giải phóng mặt bằng, cầu mới Hương An phải tạm dừng thi công nhiều ngày qua



Giậm chân tại chỗ



Do cầu Hương An cũ quá yếu vì xuống cấp nghiêm trọng nên dự án cầu mới Hương An quyết tâm hoàn thành vào ngày 30-4-2010, dịp kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Nhưng hơn 16 tháng thi công, dự án cầu mới Hương An chỉ xong phần mố, trụ và tiếp tục chờ... mặt bằng để thi công tiếp.



Theo chủ đầu tư, nguyên nhân dự án bị tạm ngưng 3 tháng qua là do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư (TĐC) vẫn giậm chân tại chỗ.



Còn đơn vị được giao chủ đầu tư giải phóng mặt bằng và TĐC là UBND huyện Quế Sơn thì lúng túng, bởi hơn 1 năm kể từ khi khởi công dự án cầu mới Hương An, UBND tỉnh Quảng Nam mới ban hành quyết định phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và TĐC để xây dựng cây cầu này.



Trong đó, chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng là 38,8 tỉ đồng và xây dựng khu TĐC là 54,4 tỉ đồng. Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, ông Lê Tấn Trung, cho biết: Dự án xây dựng cầu mới Hương An có 84 hộ với hơn 400 khẩu (chủ yếu là khu vực đường dẫn vào mố cầu phía Bắc) bị ảnh hưởng, phải bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và TĐC.



Ngoài ra, khu chợ Hương An ở gần mố cầu phía Bắc cũng phải di dời vì thấp hơn mặt đường thi công dẫn vào cầu 1,5 - 4 m.



Người dân sẽ gặp nhiều khó khăn



Trước bức xúc của các đơn vị thi công, Cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam và huyện Quế Sơn vừa tổ chức cuộc họp để tìm biện pháp tháo gỡ, sớm giải phóng mặt bằng ở phía Bắc cầu mới Hương An.



Cuộc họp thống nhất giao địa phương đầu tư trên 29 tỉ đồng (giai đoạn 1) để xây dựng cơ sở hạ tầng khu TĐC của các hộ dân nằm trong dự án và xây dựng khu chợ mới Hương An cho hơn 250 hộ buôn bán bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng cầu mới Hương An.



Để bảo đảm bàn giao mặt bằng cho dự án xây dựng cầu mới Hương An trước tháng 2-2010, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định bồi thường giải tỏa mặt bằng, hỗ trợ đưa các hộ gia đình nằm trong dự án ra ở tạm cư.



Mức hỗ trợ di chuyển là 6 triệu đồng/hộ và tiền thuê nhà là 700.000 đồng/hộ/tháng. Tuy nhiên, theo các hộ gia đình nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án xây dựng cầu mới Hương An, thời điểm này là cuối năm Kỷ Sửu, chuẩn bị đón Tết Canh Dần nên người dân sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thuê nhà, ổn định cuộc sống.



“Do khu TĐC và chợ mới Hương An đều chưa có nên trước mắt, địa phương sẽ cố gắng đẩy nhanh công tác tạm cư, phấn đấu bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước tháng 2-2010, còn tổng thể giải phóng mặt bằng và TĐC thì phải sau Tết Canh Dần mới có thể giải quyết được” - ông Trung cho biết.

Hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng

Đến thời điểm hiện nay, dự kiến xây dựng cầu mới Hương An trong vòng 20 tháng của CIENCO 5 sẽ không thành. Hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng cây cầu này sẽ không khỏi lo lắng cho tình trạng “đem con bỏ chợ”, khi mà nhà cửa sẽ bị giải tỏa, tiền bồi thường đã nhận mà khu TĐC còn... trên giấy.