Khi công an đến dẹp “cuộc nhậu mất trật tự” thì Hoàng chống đối bằng cách… cắn vào tay một công an viên. Bị khống chế đưa về trụ sở, Hoàng tiếp tục la hét, đập phá. Công an đang tạm giữ Hoàng để xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.

Tưởng tay công an là... mồi nhậu nên mới khổ thân thế này!

D.TRÂM