Cha đâm chết con rồi tự tử

(PL)- Chiều 4-12, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết ông Võ Công Thỏa (xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An), can phạm dùng dao đâm chết con trai đã tử vong tại bệnh viện.

Tối 2-12, do mâu thuẫn trong gia đình, ông Thỏa đã dùng dao gọt hoa quả đâm một nhát vào ngực con trai là Võ Công Khởi (16 tuổi) khiến Khởi gục tại chỗ. Người dân liền đưa đi cấp cứu nhưng cháu Khởi đã chết trên đường đến bệnh viện. Sau khi biết con trai chết, ông Thỏa đã dùng phích điện gí vào người mình để tự tử. Người thân phát hiện đưa ông Thỏa đến BV Đa khoa huyện Tân Kỳ cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên ông đã tử vong. ĐẮC LAM