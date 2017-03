Cha mẹ bất cẩn, con cái gặp họa

Tai nạn bất ngờ xảy ra sáng 3/11, chị Ngân vừa bước chân xuống cầu thang liền phát hiện mùi gas nồng nặc, chủ quan chị bật thử bếp kiểm tra khi anh Minh mới kịp mở một cánh cửa của căn nhà, gas đã phát nổ ngay sau lúc chị bật bếp lên.



6h căng thẳng với bao cố gắng nỗ lực nhưng cũng không thể giúp hai đứa con của anh chị thoát nạn. Không ít người đặt từ “giá” để chị Ngân bình tĩnh chứ đừng “thử” kiểm tra bằng việc bật bếp.

Đau xót trước tai nạn đầy bất ngờ, nhiều người cũng không khỏi bàng hoàng trước sự thiếu hiểu biết, chủ quan của người lớn đã gây ra những tai họa cho chính con cái họ.

“Thử” kiểm tra bằng việc bật bếp, gas đã phát nổ ngay sau lúc chị bật bếp lên (Ảnh VNN)

Cách đây không lâu, ngày 22/10, dư luận cũng nhói lòng trước cái chết đầy thương tâm của cậu con trai nhỏ mới được 4 tuổi vì sự bất cẩn của người cha.

Khoảng 7h sáng, anh Hoàng Trọng Chuyên, trú tại tổ 10, phường Bắc Cường – TP Lào Cai đưa cháu lớn đi học, trước khi đi anh thấy cháu bé vẫn ngủ say trên giường. Tuy nhiên, anh không ngờ trong lúc bấm điều khiển hạ cửa cuốn từ từ hạ xuống thì đứa con nhỏ thức dậy và chạy theo. Cháu bé đã chui qua khe hở nhỏ giáp đất và bị kẹt.



20 phút sau, khi trở về anh Chuyên mới phát hiện sự việc và vội tri hô hàng xóm cùng sơ cứu cho cháu, nhưng đã quá muộn.



Cũng vào những ngày cuối tháng 5, dù con mới chỉ được 2 tháng tuổi nhưng yên tâm vì để con ngủ trên tầng 2, người mẹ trẻ (Hà Đông – Hà Nội) đi ra ngoài mua sữa.

Và trong lúc chị ra ngoài, con chó nhà to lớn xổ chuồng đã chạy lên cắn xé khiến em rơi vào tình trạng bị sốc chấn thương do chó cắn, ngừng thở, trên da có nhiều nốt cắn, vết xước vùng lưng, đùi, cánh tay.

Em cũng bị mất nước, mất máu nhiều, huyết áp hạ, sức khỏe trong tình trạng nguy hiểm. Rất may không có sự việc quá đáng tiếc xảy ra.

Lưng của cháu bé bị chó cào xé nhiều vết rách

Một trường hợp tai nạn hy hữu khác là gia đình anh Q. (Hà Nội). Nhà anh Q. sống tại tầng 7 tại một căn hộ. Một lần, bế đứa con nhỏ đứng sát ngoài ban công chẳng may cháu lẫy khỏi tay bố ra ngoài rơi xuống. May mắn thoát chết vì cháu rơi trúng vào mái tôn của căn hộ phía dưới.



Đứa con thoát chết nhưng anh Q. cũng được phen khiếp hồn không dám bế con ra ngoài ban công nữa.



Để con 18 tháng tuổi một mình trên gác rồi xuống nhà dưới pha sữa một người mẹ ở quận 7, TPHCM cũng được phen thót tim khi quay lại, chị phát hiện cậu con trai hiếu động chui đầu ra thành khe lan can còn thân mình thì treo lơ lửng, toàn thân tím tái, miệng trào nước bọt, mắt trợn ngược.



Loay hoay, cuống cuồng không biết xử lý thế nào phải đến một lúc sau chị mới cầu cứu hàng xóm trợ giúp.

Khi song lan can được cưa đứt thì cậu bé đã hôn mê. May mắn sau khi được cấp cứu tích cực tại bệnh viện, bệnh nhi dần bình phục.

Bỏng, hóc dị vật cũng là một trong những tai nạn phổ biến thường gặp ở trẻ nhỏ mà nguyên nhân không ít xuất phát từ sự bất cẩn, chủ quan thiếu quan tâm của người lớn.

Chị Ngân khi vừa chợt tỉnh chỉ biết kêu lên trong đau đớn "tôi giết con tôi rồi" sau đó lại lịm đi

Giữa tháng 9, nấu xong nồi nước sôi, thay vì mang đi pha để tắm con thì chị Hoa ở Long Thành, Đồng Nai lại loay hoay làm chuyện khác. Đến khi nghe tiếng thét lớn, quay lại, người mẹ đã thấy cậu trai 2 tuổi ngã luôn vào nồi.



Tai nạn khiến cậu bé có nguy cơ bị teo rút bộ phận sinh dục, ảnh hưởng đến sinh hoạt tình dục vĩnh viễn….



Trở lại với tiếng khóc xé lòng của người cha người mẹ vừa tỉnh trên giường bệnh. Trong khi anh Minh lúc nào cũng đau đáu câu hỏi: “Tình hình con anh thế nào rồi?” với cả người nhà và phóng viên thì chị Ngân khi vừa chợt tỉnh chỉ biết kêu lên trong đau đớn “tôi giết con tôi rồi” sau đó lại lịm đi.

Những tiếng khóc dai dẳng đầy ám ảnh, nhưng tất cả đã trở thành quá muộn khi sự đã rồi…

Bài viết này chỉ mong khi đọc được, các bậc phụ huynh hãy cẩn thận, đừng để điều gì sơ sẩy của người lớn mà con trẻ phải gánh chịu...

