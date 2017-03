Cha mẹ dắt con đi thăm hàng xóm, 2 trẻ chết đuối thương tâm

Hoàn cảnh quá khó khăn, anh Trần Hữu Thuật đã từ bỏ giảng đường đại học về làm ngư dân mong kiếm tiền nuôi cha mẹ nhưng đã tử vong trên biển. Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Giáp, Trưởng Công an xã Thạch Bằng (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết Trần Hữu Thuật (21 tuổi, trú thôn Xuân Hòa, xã Thạch Bằng) đi lặn bắt hải sản trên biển bị tử vong do bị gập vòi tiếp ôxy. Anh Thuật vốn là học sinh vượt khó học giỏi, đỗ vào Trường ĐH Mỏ Địa chất (Hà Nội). Sau hai năm học đại học (ĐH), do cha mẹ bị bệnh, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có tiền theo học, anh Thuật đã từ bỏ giảng đường ĐH về làm ngư dân. Chiều 23-8, sau 10 ngày tập lặn biển, anh Thuật cùng các ngư dân ở xã Thạch Bằng tiếp tục đi lặn biển bắt ngao. Tuy nhiên, do quá trình lặn chưa có kinh nghiệm khi tàu di chuyển dẫn đến bị gập vòi tiếp ôxy dưới biển khiến anh Thuật bị ngạt, tử vong.