Cha xích chân con để… không theo bạn xấu

Ông Tr.V.L. (bố của Tr.) khai báo với công an, do Tr. ham chơi, đua đòi, từng bỏ nhà đi với bàn bè xấu nên ngày 28-4, ông L. xích chân Tr. để giáo dục, răn đe con. Khi vợ chồng ông L. đi vắng thì Tr. đập đứt dây xích rồi bỏ chạy. Sau khi được cán bộ công an giải thích, ông L. cho biết đã nhận thức được pháp luật và cam đoan không giáo dục con bằng cách xích chân nữa.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trưa 28-4, Tr. mang theo chiếc xích sắt khóa ở chân chạy vào nhà vợ chồng anh Sầm Văn Bình (xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp) kêu cứu. Tr. khai mình cùng một người bạn gái vừa từ hội chợ kinh tế ở huyện Quỳ Hợp về thì bị bốn người bắt ép vào cánh rừng, nhốt vào ngôi nhà. Lợi dụng những người canh gác không để ý, Tr. đã dùng đá đập đứt dây xích rồi cả hai tháo chạy.

Đ.LAM