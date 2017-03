Cha xích cổ con vào gốc cây vì…quá nghịch

Chiều 15-8, ông Phạm Văn Hải, Trưởng Công an xã Nghi Phương (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết ông Phan Văn Đại (47 tuổi, trú xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc) đã đến UBND xã Nghi Phương xin đưa con là Phan Văn Sỹ (12 tuổi) về nhà.

Công an xã Nghi Phương đã làm thủ tục bàn giao cháu Sỹ cho vợ chồng ông Đại và khuyên nhủ vợ chồng ông Đại không được bạo hành trẻ em và cần có biện pháp răn đe, giáo dục con phù hợp.



Ông Phan Văn Đại đến trụ sở UBND xã Nghi Phương (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) xin nhận, đưa con về nhà. Ảnh: Đắc Lam.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 14-8, người dân phát hiện một trẻ em mang theo một chiếc xích to dài với chiếc xích sắt khóa vào cổ đi trên địa bàn xóm 12, xã Nghi Phương. Khi tiếp xúc thấy em này với tâm lý hoảng sợ, không nhớ họ chỉ nhớ tên là Sỹ, ở gần Lào, nên người dân đã điện báo công an xã Nghi Phương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban công an xã Nghi Phương đã đến đưa em về trụ sở UBND xã. Tại đây, em cho biết không nhớ tên bố, mẹ, không nhớ nhà, biểu hiện hoảng loạn, chỉ nhớ là mình bị xích khóa rồi hoảng quá giật được đứt xây xích bỏ chạy đi. Công an xã Nghi Phương và chính quyền địa phương phải dùng dụng cụ phá cắt khóa để tháo dây xích ra khỏi cổ em. Trên người bé có nhiều vết xây xước. Công an xã Nghi Phương đã tắm rửa, thay quần áo mới và chăm sóc em.

Đêm 14-8, sau khi báo chí đăng tải công an tìm người thân của bé, ông Phan Văn Đại đã liên lạc với Công an xã Nghi Phương và cho biết cháu bé tên là Sỹ - con của vợ chồng ông và xin nhận con về. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho cháu bé và cần xác minh thêm nên đến sáng 15-8, công an mới bàn giao cháu Sỹ cho gia đình.

Sỹ là con thứ 6 trong gia đình làm nông nghiệp có 7 người con. Mẹ của Sỹ là chị Nguyễn Thị Đào đang làm thuê ở Lào. Thời gian gần đây, Sỹ có sang Lào thăm mẹ rồi về sống cùng bố.



Chiếc xích và ổ khóa tháo từ cổ bé Phan Văn Sỹ. Ảnh: Đắc Lam.

Khi đến nhận con ở trụ sở UBND xã Nghi Phương, ông Đại cho biết từ khi học cấp một đến cấp 2, Sỹ rất nghịch và ham chơi, thầy cô đã nhiều lần phản ánh với gia đình việc Sỹ quá nghịch. Khi đang học lớp 6 thì Sỹ nghỉ học vì quá ngỗ nghịch. Khi Sỹ đi chăn trâu thì để trâu đi lạc và không nghe lời bố mẹ, hay trêu chọc đánh nhau với bạn bè.

Chiều 13-8, Sỹ cầm con dao nhọn đi chơi với đám bạn rồi trêu chọc làm một bạn gái chảy máu. Sỹ bị một người lớn trong xã đánh vì hành động dại dội đùa nghịch này. Ông Đại bực tức vì con nên đã lấy chiếc xích sắt khóa vào cổ Sỹ rồi cột xích vào gốc cây “cho chừa cái tội nghịch dao”. Ông Đại cũng thừa nhận đã nhiều lần xích khóa Sỹ vào gốc cây để… dạy con.

Tại công an xã Nghi Phương, cháu Sỹ cũng cho biết: “Sợ bố xích mãi không mở nên khi bố đi con lấy đá phá đứt dây xích rồi chạy lên đồi núi ngủ trên đó. Đến hôm sau con tỉnh dậy đi xuống làng và tiếp tục đi lang thang thì có người dẫn vào đây”.

Ông Đại cũng biện bạch: "Tôi chỉ muốn dạy dỗ để con khỏi hư hỏng nhưng vẫn không có kết quả nên mới xích lại, chứ không đánh đập gì”.



Bé Phan Văn Sỹ khi bị khóa xích vào cổ. Ảnh: Đắc Lam.

Ông Phạm Văn Hải, Trưởng Công an xã Nghi Phương cho biết: “Chúng tôi đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an xã Nghi Văn để xem xét làm rõ hành vi bạo hành trẻ em”.