Chậm nộp thuế bị công an xã áp giải

Cùng ngày, Trung tá Nguyễn Văn Lành, Trưởng Công an huyện Vĩnh Hưng, yêu cầu xác minh vụ việc trước khi có quyết định chính thức về sai phạm của trưởng công an xã Khánh Hưng.

Được biết, anh Đỗ Quốc Tuấn kinh doanh bến bãi, vận chuyển hàng hóa nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ thuế đối với địa phương. Trưa 9-8, ông Phan Hoàng Cầu, Trưởng Công an xã Khánh Hưng, chỉ đạo công an viên đến mời anh Tuấn về trụ sở. Do anh Tuấn không chấp hành và cự cãi với công an viên nên ông Cầu cầm súng đến giải quyết trong khi người có mùi rượu.

A.AN