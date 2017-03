Chậm xử lý vụ đánh người trước mặt CSKV

(PL)- Cán bộ điều tra làm việc quá chậm dẫn đến hết thời hiệu khởi tố vụ án. Hiện công an quận đang điều tra lại vụ việc.

Anh Nguyễn Văn Phi (396/16 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM) phản ánh ngày 26-4-2014, vợ anh có xô xát với một người cùng xóm nên anh vào can gián. Cùng lúc, một anh cảnh sát khu vực (CSKV) và bảo vệ dân phố cũng đến xử lý vụ việc.

“Trong lúc tôi đang nói chuyện với anh CSKV thì bỗng dưng bị một nhóm người dùng chén, đĩa ném tôi. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì một người trong nhóm đó xách dao lao vào chém khiến tôi bị thương ở tay. Tôi đã trình báo công an quận nhưng hơn một năm nay, những người gây thương tích cho tôi vẫn chưa bị xử lý. Tôi cũng khiếu nại nhiều lần rồi nhưng không có kết quả. Từ lao động chính trong gia đình, giờ tôi không làm được gì do bị thương tật đến 30%, tay chân rất yếu. Tôi mong công an sớm điều tra sáng tỏ sự việc, trả lại công bằng cho tôi” - anh Phi đề nghị.





Anh Phi phải nhập viện chữa trị vì bị một nhóm người vô cớ hành hung trước mặt CSKV. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Xuân Hòa, Đội phó Đội Điều tra tổng hợp (Công an quận Bình Thạnh), cho biết hôm xảy ra sự việc, có một số người hô hoán gia đình anh Phi đánh công an. Nghe vậy, một nhóm thanh niên trong hẻm chạy ra dùng chén, đĩa ném về phía anh Phi. Ngay sau đó, CSKV yêu cầu hai bên giữ trật tự nên nhóm thanh niên trên bỏ đi. Anh Phi bị thương ở tay nên được gia đình đưa vào bệnh viện băng bó. Công an phường đã mời những người liên quan lên để lấy lời khai và chuyển lên cho công an quận. Quá trình làm việc, anh Phi khai vết thương do anh Minh (một người trong nhóm thanh niên) dùng dao chém. Tuy nhiên, anh Minh và những người liên quan đều nói không phải.

“Đến tháng 11-2014 thì hết thời hiệu giải quyết tin báo tố giác tội phạm nên công an quận đã có văn bản gửi VKSND quận xác định không khởi tố vụ án vì thấy chưa có dấu hiệu cố ý gây thương tích, đồng thời chưa xác định được ai gây thương tích cho anh Phi. Sau khi nhận được văn bản, phía viện không đồng ý và yêu cầu công an điều tra, lấy lại lời khai của những người liên quan” - ông Hòa thông tin.

Ông Hòa cũng thừa nhận thương tật của anh Phi là 30%, vụ việc như thế này là nghiêm trọng và phức tạp. Hiện công an quận đang tiến hành lấy lời khai lại theo yêu cầu của VKS. Ngoài ra, công an quận cũng sẽ kết hợp với công an phường để xác minh nhóm thanh niên xô xát với anh Phi để làm rõ vụ án.

“Sự việc diễn ra từ tháng 4 nhưng đến tháng 11-2014 cơ quan mới kết thúc điều tra dẫn đến hết thời hiệu khởi tố vụ án. Đây là thiếu sót của cán bộ điều tra, người này đã làm quá chậm. Công an quận sẽ yêu cầu cán bộ điều tra báo cáo sự việc và sẽ xử lý theo quy định” - ông Hòa cho biết thêm.

