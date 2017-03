Chậm xử lý vụ ép xe làm nạn nhân tàn phế

Cha của sinh viên Nguyễn Duy Nhật ở phường Phước Vĩnh, TP Huế đang gửi đơn kêu cứu lên các cơ quan tố tụng trung ương, đề nghị điều tra vụ “tai nạn giao thông” tối 11-10-2012 trên đường Hoài Thanh (phường Thủy Xuân, TP Huế) khiến con ông phải sống đời thực vật.

Theo cha của Nhật ông phải cầu cứu các cơ quan tố tụng trung ương vì Công an TP Huế đến giờ vẫn chưa khởi tố vụ án để làm rõ sự thật.



Nguyễn Duy Nhật bị chấn thương sọ não đang phải sống đời thực vật. Ảnh: V.LONG

Tai nạn không bình thường

Theo đơn kêu cứu, sau khi đưa bạn gái về nhà, sinh viên Nhật bị người yêu cũ của cô này là Hồ Ngọc Tuấn và bạn Tuấn dùng xe máy đuổi theo. Khi đến đoạn đường Hoài Thanh, Tuấn và người bạn áp sát, đánh và ép xe Nhật vào lề đường khiến Nhật ngã xuống hố sâu bên đường rồi bỏ chạy. Một người dân đi qua phát hiện gọi xe đưa Nhật đi cấp cứu. Nhật bị chấn thương sọ não với tỉ lệ thương tật 88%, hiện sống thực vật.

Cha của Nhật cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, ông viết đơn trình báo Công an phường Thủy Xuân, Công an TP Huế… đề nghị khởi tố vụ án để điều tra. Kèm đơn trình báo là các tin nhắn đe dọa con trai ông của Tuấn, tường trình của người thấy sự việc diễn ra trong đêm… “Tuy nhiên, tôi viết hàng trăm lá đơn kêu cứu, gửi đi khắp nơi nhưng vụ án vẫn chưa được khởi tố. Công an TP Huế chỉ ghi lời khai của tôi đúng một lần nhưng lại viết là cháu Nhật bị tai nạn giao thông. Tôi không đồng ý nên không ký vào biên bản. Từ đó đến nay họ không trả lời trả vốn gì tôi” - cha của Nhật cho biết.

Cũng theo cha của Nhật, sau khi biết mâu thuẫn giữa Tuấn và con trai ông, gia đình của Tuấn và người bạn đến thăm hỏi và đưa ông 21 triệu đồng để lo cho Nhật.

Bà Hồ Thị Ch., ngụ phường Thủy Xuân, TP Huế kể bà là người chứng kiến vụ rượt đuổi trong đêm 11-10. Theo đó, khi bà chạy xe từ nhà người thân trở về, đến đường Hoài Thanh thì thấy một xe máy chiều ngược lại đang bị hai thanh niên khác dùng xe máy ép vào lề đường. Hai xe đều chạy với tốc độ rất nhanh nên bà phải tấp vào lề đường. Sau khi xe vượt qua, bà nghe tiếng rầm liền xoay người lại và thấy một xe lao xuống vực và xe kia bỏ chạy. Sau đó, bà tiến lại và gọi người dân gần đó trợ giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu…

Không khởi tố là vi phạm

Ông Võ Văn Sáu, Phó Trưởng Công an TP Huế, cho biết: “Vụ việc phức tạp nên chưa thể khởi tố vụ án, phải xác định có dấu hiệu phạm tội hay không... Bước đầu xác định là có hai đối tượng rượt đuổi khiến Nhật rơi xuống hố nhưng sự việc không đơn giản, phải xin ý kiến chỉ đạo của công an tỉnh…”.

Theo một kiểm sát viên cao cấp VKSND Tối cao, nếu thông tin trên là chính xác, vụ việc có dấu hiệu hình sự nên công an cần phải khởi tố vụ án để điều tra. “Bởi ở đây có chứng cứ cho thấy có việc mâu thuẫn giữa nạn nhân với người rượt đuổi. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình người rượt đuổi mang tiền đến để lo cho gia đình sinh viên Nhật càng củng cố là giữa nạn nhân với người rượt đuổi có sự liên quan. Nhân chứng cũng mô tả là nạn nhân bị ép xe, bị rượt đuổi nên đây không phải là vụ tai nạn bình thường mà có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích. Vì thế công an phải khởi tố vụ án để điều tra sự việc. Sau khi khởi tố, điều tra, nếu đủ căn cứ, công an sẽ khởi tố bị can. Nếu không đủ căn cứ, công an có quyền hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự và thông báo cho gia đình nạn nhân biết rõ lý do để họ có căn cứ khiếu nại theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Đành rằng vụ này phức tạp nhưng công an để quá thời hạn hai tháng mà không khởi tố vụ án, cũng không trả lời bằng văn bản cho gia đình nạn nhân là vi phạm…” - vị kiểm sát viên này nói.

VIẾT LONG - V.TRẦN