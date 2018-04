Chân dung 1 trưởng nhóm truyền 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ'

Cho đến chiều 27-4, anh Nguyễn Văn Ch. (34 tuổi, ở xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) vẫn chưa tìm được vợ là chị NTH (31 tuổi) – đang đi theo “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”. Trước đó, anh Ch. đi tìm vợ thì bị nhóm người đe dọa chặt gót chân. Anh đang rất lo lắng cho vợ và ba con (hai bé sinh đôi sáu tuổi, một bé út ba tuổi).

Cũng như vợ anh Ch. một số phụ nữ, nữ thanh nhiên, sinh viên ở Hà Tĩnh, Nghệ An đã rời nhà ra đi để "phụng sự" theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ".





Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” xuất hiện lần đầu tiên tại Hà Tĩnh từ tháng 5-2016, bắt nguồn từ một nhóm người ở các tỉnh phía Bắc do T.V.H. (32 tuổi, ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) làm trưởng nhóm.

Nhóm này đến Hà Tĩnh thuê trọ ở nhiều địa điểm khác nhau với vỏ bọc là nhân viên tiếp thị, kinh doanh… để thực hiện hành vi tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”. Ban đầu họ tiếp xúc, gặp gỡ một số người dân, tuyên truyền về “lễ vượt qua” với nội dung “sắp đến ngày tận thế, Đức Chúa trời thương xót cho loài người nên mới đi tìm con cái để cứu rỗi, ai may mắn sẽ được Đức Chúa trời cứu, ai không nghe theo sẽ bị hủy diệt, ai muốn được cứu thì đến để làm lễ vượt qua”.

Lần theo địa chỉ trên, chúng tôi tìm về quê trưởng nhóm Thiều Văn H. Tuy nhiên, anh H. không ở nhà mà đã cùng người vợ quê Hà Nội đi truyền “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” ba năm nay. Một số người cho rằng, sau khi nhóm vợ chồng anh H. bị xử phạt, đẩy đuổi ra khỏi Hà Tĩnh họ đã vào Thừa Thiên- Huế “hành nghề”.



Anh H. có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, mồ côi mẹ lúc mới lên 5 tuổi. Người bố vừa làm nông vừa đạp xích lô, chạy xe lôi nuôi các con ăn học.



Sau khi tốt nghiệp THPT, H. không thi đại học, cao đẳng mà đi học nghề cơ khí để mong sớm kiếm tiền giúp cha và gia đình. Rồi “cơn lốc” bán hàng đa cấp ập đến, anh H. bị cuốn theo.

Bà Trịnh Thị M (xóm trưởng xóm anh H ở) cho biết: “Từ một người thợ cơ khí chăm chỉ, H. ăn mặc lịch sự về xóm mở hội thảo, thuyết giảng, lôi kéo người dân tham gia bán hàng đa cấp. Một thời gian sau, việc bán hàng đa cấp bị đổ bể. H. ra Hà Nội học nghiệp vụ gì đó rồi bị nhóm bán đa cấp ở Hà Nội rủ rê tham gia "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ".

Khó rút chân khỏi "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”

Nhiều người dân trong khu nhà anh H. cho biết trước kia H. hiền lành, chăm chỉ làm ăn, rất thương bố và bà nội. Không biết có ma thuật gì mà H. đã trở nên mê muội, rời nhà đi theo nhóm truyền đạo mấy năm nay. Ngày H. cưới vợ, hàng xóm thấy nhiều người mặc áo trắng đến dự, nhưng từ đó đến nay cả hai vợ chồng cũng chưa sinh con.

Bà M. là người từng tiếp cận và khuyên vợ anh H. nên sớm sinh con để xây dựng hạnh phúc gia đình. Lúc ấy, vợ H. trả lời: "Cháu không thể sinh con, lý do không sinh con chỉ có chồng hiểu được thôi”.



Người dân và người thân cũng cho biết, ba năm nay, kể từ ngày anh H. rời nhà ra đi theo “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” thì vào ngày giỗ mẹ và lễ tết anh H. đều về. Tuy nhiên không thắp hương, không ăn đồ thờ cúng như trước. Lần nào về nhà điện thoại anh H. cũng có điện thoại gọi tới liên tục khiến anh phải nhanh chóng vay mượn tiền mua vé xe, khăn gói ra đi.



Người thân cũng cho biết, dù đã khuyên, ngăn vợ chồng anh H. nhiều lần nhưng cả hai vẫn rời nhà đi. Có lần anh H. có tâm sự với người thân muốn “dứt ra” nhưng chưa thực hiện được. Người thân ở quê nhà cũng mong muốn anh sớm thức tỉnh trở về nhà.