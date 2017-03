“Chân giò hun khói” được giải thưởng “Trí tuệ Thăng Long - Hà Nội”

Vị này nói thêm, ngoài “chân giò hun khói” còn có “yến sào Sài Gòn”; “kem tắm nắng NA nhân ái”; “kem Việt Ý”; “bia Legend” và cả “công trình trụ sở làm việc của Công an tỉnh Thái Bình” v.v… cũng nằm trong tốp 200 sản phẩm đầu tiên được giải thưởng. Không biết cái “Trí tuệ Thăng Long - Hà Nội” nằm ở chỗ nào khi mà từ dây chuyền công nghệ đến nguyên liệu sản xuất đều nhập từ nước ngoài, nơi sản xuất cũng không liên quan gì tới Hà Nội… Nói chung là chẳng thấy hơi hướng Hà Nội gì ở đây cả.

- A, lại một vụ Vedan được giải thưởng về môi trường nữa chứ gì?

- Quý vị cần dè dặt - một giám khảo từ tốn nói - Nước ngoài người ta cũng từng trao nhiều giải thưởng kiểu đó. Ví dụ như Who’s who từng trao cho ông Nguyễn Đăng Quang - giám đốc Sơn mài Lam Sơn (đang bỏ trốn); ông Liên Khui Thìn, giám đốc Epco (vừa ra tù), rồi khối vị được học hàm viện sĩ viện nọ viện kia. Hễ đóng tiền là ôkê viện sĩ tuốt.

- Thế nhưng vấn đề là giải thưởng đó được tổ chức nào trao? Của một nhóm người được nhân danh tổ chức a, b, c không ai biết khác xa với giải thưởng do một cơ quan, một viện nghiên cứu uy tín tổ chức. Giải thưởng “Trí tuệ Thăng Long - Hà Nội” từ cái tên gọi đến cơ quan tổ chức nghe rất sang trọng. Thông tin báo chí cho biết chương trình này do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam chỉ đạo Hội Trí thức khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam, Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Văn hóa-thông tin Việt Nam thực hiện. Và sắp tới sẽ tìm để trao cho đủ 1.000 sản phẩm tiêu biểu mới kinh chứ.

- Nghe đúng là kỳ cục thật mấy ông ạ!

Tất cả bàn thứ 13 đều vỗ tay thay cho phiếu bình chọn.

BTMB (Đ)