Chẳng lẽ bó tay?

Nghe bác Ba Phi nói vậy, Hai Lém gật gù tán thành: “Bác dạy chí phải! Chiếc cầu này sẽ giúp dân cư địa phương như em kiếm được bộn tiền”. Cái lợi ích kinh tế ấy Hai Lém đã nghĩ đến từ lúc người ta mới bắt đầu khởi công xây dựng cầu Cần Thơ chớ không đợi tới khi chiếc cầu hoàn tất. Có điều kế hoạch kinh tế của Hai Lém khác xa với những gì mà các nhà hoạch định chiến lược kinh tế vĩ mô kỳ vọng khi xây dựng cầu. Để thực hiện kế hoạch kinh tế của mình, trong lúc công nhân đang hì hụi xây cầu Cần Thơ thì Hai Lém xách khăn gói lên tận Sài Gòn “du học”và thực tập miệt mài ở chân cầu Sài Gòn cho đến lúc thành tài. Kịp khi cầu Cần Thơ vừa khánh thành, “tập đoàn” Hai Lém cũng tức thì khai trương hoạt động…

Bác Ba Phi bảo Hai Lém: “Chính vì lợi ích to lớn do chiếc cầu này mang lại mà ngày thông cầu hàng vạn người dân trong vùng đã nô nức rủ nhau đi tham quan. Ngay trong ngày khánh thành, đáng giận thay, đã xuất hiện đám lưu manh rải đinh trên cầu để “phục kích” xe máy qua lại… Từ đó tới nay tệ trạng do lũ “đinh tặc” gây ra ở cầu Cần Thơ ngày thêm trầm trọng. Vậy mà chính quyền địa phương lại không mạnh tay tém dẹp lũ “đinh tặc” này”.

Hai Lém hỏi: “Đâu biết chúng là ai mà tém dẹp!”.

Bác Ba Phi nói mà không ngờ Hai Lém chính là trùm “đinh tặc”: “Chúng sờ sờ ra đó chớ đâu. Chúng là những tay thợ vá ép lưu động trên cầu, là chủ nhơn các tiệm vá xe mọc lên như nấm ở hai bên lề đường đầu cầu. “Đinh tặc” chính là chúng chớ ai vô đó”.

Hai Lém cười ha hả : “Nhưng bề ngoài thì chúng hành nghề vá xe lương thiện, lấy cớ chi tém dẹp? Muốn dẹp nạn “đinh tặc” này chỉ còn mỗi cách là phải xây cái thành cầu bằng nguyên liệu nam châm để… hút đinh. Mà xây cầu bằng nam châm thì đến kỹ sư Nhựt Bổn cũng bó tay thôi, bác ơi!”.

Bác Ba Phi nói: “Dẫu kỹ sư Nhựt Bổn có khả năng xây cầu bằng nam châm đi nữa thì cũng không nên nhờ họ làm vì nhục lắm. Tao nghĩ lũ “đinh tặc” này sống được chẳng qua là do chính quyền địa phương xem nhẹ việc chúng làm, chớ quyền lực trong tay lẽ nào chính quyền lại chịu bó tay với bọn chúng?”.

BÌNH NHẤT CHỈ