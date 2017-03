Chập điện, người bệnh trong nhà suýt chết cháy

Bà Diệu cho biết, vào thời gian trên, dây điện ở trên tường nhà bất ngờ bị chập và phát cháy. Do điểm phát cháy nằm sát tủ đựng áo quần nên lửa lan rất nhanh. Lúc đó trong nhà chỉ có bà Diệu đang bệnh, nhưng rất may bà đã cố gắng thoát ra ngoài được.

Mặc dù có nhiều ngườiđến tham gia chữa cháy nhưng do ngọn lửa rất lớn nên phải đến gần 1 giờ sau mới khống chế được. Mái nhà và vật dụng trong nhà bị lửa thiêu rụi.

Chỉ gần 1 giờ cháy nhà của bà Nguyễn Thị Hồng Diệu đã bị thiêu rụi

Gia đình bà Diệu thuộc diện hộ nghèo, nhà chỉ có 2 mẹ con.

Cháy xưởng gỗ xây chùa, thiệt hại trên 2 tỉ đồng.

* Khoảng 3 giờ 30 sáng 17-4, lửa bùng phát tại khu vực xưởng gỗ phục vụ việc xây dựng chùa Thiên Hưng (thuộc địa bàn xã Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn - Bình Định). Do nguyên liệu là gỗ nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội.

Nhờ lực lượng công an thị xã An Nhơn và công an tỉnh nỗ lực chữa cháy nên sau khoảng 90 phút sau cơ bản đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên, thiệt hại ban đầu do hỏa hoạn gây ra ước tính trên 2 tỉ đồng.

Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Song theo nhận định ban đầu, có khả năng là do chập điện. Hiện cơ quan chức năng của tỉnh và thị xã An Nhơn đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Theo Thi Nhân -H.Tuyến (NLĐO)