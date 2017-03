Chập điện, nhà ba tầng phát hỏa

Ông Lê Hùng Phi, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Phú, cho biết: Ngay khi nhận được tin báo cháy tại căn nhà nói trên (chỉ cách trụ sở ủy ban phường khoảng vài chục mét), lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố và công an đã nhanh chóng đưa bình chữa cháy đến dập lửa, phong tỏa hiện trường và giữ gìn an ninh trật tự khi có rất đông người dân xung quanh hỗn loạn do sợ cháy lan.

Phòng Cảnh sát PCCC quận 9 cũng đã điều động sáu xe nước đến dập tắt đám cháy từ nhiều hướng chỉ sau gần 15 phút.

Vụ cháy đã làm hư hỏng và thiêu rụi nhiều tài sản ở tầng trệt và cháy sém lên tầng một căn nhà.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cháy là do chập điện.

ĐĂNG LÊ