Chập điện, xưởng sản xuất bột nhang cháy rụi

Do khu nhà xưởng đang chứa đầy bột nhang, trong khi thời tiết khô nóng nên lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Định mới dập tắt ngọn lửa. Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng, thiết bị, máy móc, nguyên liệu, ước tính thiệt hại hơn 2 tỉ đồng. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân cháy có thể do chập điện máy xay xát.

