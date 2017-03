Chặt đứt đường dây ma túy Nghệ An-TP.HCM

(PL)- Ngày 1-5, Đồn biên phòng Mường Típ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã khởi tố vụ án tàng trữ, vận chuyển chất ma túy trái phép và chuyển hai nghi can Lầu Nhia Bì, Mùa Nênh Và (cùng trú huyện Kỳ Sơn) cùng tang vật sang Công an huyện Kỳ Sơn để tiếp tục điều tra.

Trước đó, sáng 28-4, lực lượng Đồn biên phòng Mường Típ mai phục tại khu vực cột mốc 415, bắt quả tang Bì cùng Và vận chuyển trái phép 100 g thuốc phiện cùng ba viên đạn súng K44 và một số tiền từ Lào vào Nghệ An. Cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam Huỳnh Bá Lý, Phan Duy Ngân (trú TP Vinh, Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Sáng 19-4, lực lượng PC47 bắt giữ tài xế Ngân khi Ngân đang mang 3.752 viên ma túy tổng hợp, hơn 35 g cần sa lên xe khách để đưa vào TP.HCM tiêu thụ. Mở rộng điều tra, công an bắt tiếp Lý tại nhà riêng là chủ số hàng trên. Khám xét nơi ở của Lý tại quận 5 (TP.HCM), PC47 Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, thu giữ thêm 600 g ma túy đá, một gói cần sa, một khẩu súng quân dụng với 14 viên đạn, trong đó một viên đã lên nòng. Được biết Lý từng có hai tiền án về tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau 14 năm bị giam giữ, Lý ra tù và thiết lập đường dây ma túy từ Nghệ An vào TP.HCM tiêu thụ. Đ.LAM