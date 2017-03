Chặt đứt đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Chiều 12-7, Đại úy Phạm Văn Ngoan, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM), xác định vừa khám phá đường dây mua bán ma túy liên quận, huyện. Bước đầu có năm nghi can bị bắt giữ.

Gia đình ma túy

Trong đó có Nguyễn Thị Lực (còn gọi là Ba Xuân, ngụ hẻm 1678 đường Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8) với vai trò cầm đầu. Đường dây ma túy của Lực hoạt động khoảng 10 năm nay với quy mô lớn, không chỉ “phủ sóng” ở địa bàn TP.HCM mà còn vươn vòi ra các tỉnh miền Trung. Vợ chồng Lực và con, cháu của Lực đều có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy.

Đội CSĐT Công an huyện Bình Chánh kết hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận xác lập chuyên án để phá án.

Vợ chồng Nguyễn Thị Lực (bìa trái và bìa phải) và con trai (đứng kế bà Lựu) bị bắt giữ để điều tra. Người mặc áo trắng là Thắng. Ảnh: HT

Theo tài liệu trinh sát, Lực và chồng là Lê Văn Tâm (tự Hùng Em), Lê Văn Đồng (con của Lực) điều hành đường dây. Đối tượng giúp sức đắc lực là Huỳnh Văn Thắng (ngụ cùng hẻm, hành nghề xe ôm). Mọi sự giao dịch mua bán giữa các bên đều thông qua điện thoại. Vợ chồng Lực mở tài khoản ngân hàng ở TP.HCM, khi các “đại lý ” ở các tỉnh đặt “hàng” thì chuyển tiền đầy đủ vào tài khoản của Lực, Lực sẽ chuyển hàng bằng cách ký gửi hàng hóa xe khách. Vợ chồng Lực hướng dẫn cho Thắng giấu “hàng” trong thùng mì ăn liền, thùng bia, bánh kẹo… sau đó gửi cho nhà xe ở Bến xe Miền Đông, giao về đại lý ở tỉnh.

Theo các trinh sát, cứ vài ngày lại thấy vợ chồng Lực ghé vào tiệm vàng mua vàng bằng tiền lãi qua các “phi vụ” rồi mang về nhà cất giấu.

Đồng loạt giăng lưới

Sau nhiều tháng thâm nhập “sào huyệt” ở hẻm 1678 đường Phạm Thế Hiển, đầu tháng 7-2012, ban chuyên án quyết định cất lưới, đánh sập đường dây của Lực. Chiều 11-7, nhiều mũi trinh sát đồng loạt đánh vào các tụ điểm ma túy đã được xác định trước đó.

Lực bị bắt giữ trên đường đi giao ma túy tại tỉnh lộ 50 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh). Công an thu giữ hai túi nylon chứa heroin được Lực giấu trong quần. Cùng thời điểm này, tại Bến xe Miền Đông, công an tóm gọn Huỳnh Văn Thắng đang gửi ma túy giấu bên trong hàng hóa cho nhà xe. Khám xét nhà Thắng, công an phát hiện một gói heroin mà Thắng khai nhận do Lực giao cất giữ nhờ bán.

Một tổ trinh sát khác đã bắt khẩn cấp cha con Lê Văn Tâm và Lê Văn Đồng. Tâm và Đồng thường xuyên bán lẻ heroin cho con nghiện. Công an thu giữ được hai gói heroin của Tâm. Khi khám xét nhà Tâm, công an thu giữ thêm hai bọc nylon, 35 gói giấy bạc chứa heroin và 22 gói chứa ma túy tổng hợp loại hàng đá.

Trong đêm 11-7, bằng biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định một người tên Hoàng tiêu thụ ma túy cho Lực ở Khánh Hòa. Lập tức, PC47 Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Phạm Phúc Hoàng (thường gọi là Bé Cọ) khi Hoàng đang giao hàng.

Theo Đại úy Ngoan, khi tổ trinh sát khám xét nhà vợ chồng Lực ở hẻm 1678, có hàng trăm người kéo đến la ó, chửi bới cản trở lực lượng khám xét. Trước tình huống trên, công an, cảnh sát 113, dân quân, dân phòng được huy động xuống hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự.

Cơ quan điều tra nhận định tang vật trong chuyên án ma túy chưa lớn nhưng đã triệt phá được một đường dây ma túy liên tỉnh, thành.

Hiện ban chuyên án đang điều tra mở rộng.

TUYẾT KHUÊ