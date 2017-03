Chặt đứt đường dây mua bán thuốc nổ

Ngày 19-3, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã kết luận điều tra, chuyển VKSND tỉnh đề nghị truy tố Nguyễn Yên Viên, Lê Xuân Tuyết và Lê Xuân An (đều tạm trú TP Vũng Tàu) về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Theo điều tra, năm 2003, Viên từng bị TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên án năm năm tù về tội vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ. Vào tháng 7-2012, Viên liên hệ với Tuyết (đánh cá thuê tại Vũng Tàu) và Tuyết cho biết một số chủ tàu có nhu cầu dùng chất nổ để đánh cá cơm. Viên và Tuyết bàn nhau tìm mua vật liệu nổ bán kiếm lời. Sau đó Viên gặp một người đàn ông tên Dũng (chưa rõ lai lịch) đặt mua thuốc nổ, dây cháy chậm và kíp nổ.

Số thuốc nổ tang vật và Lê Xuân An (chủ tàu cá) mua sử dụng. Ảnh: K.LY

Cả hai hẹn điểm giao hàng gần mỏ đá Hoàng Mai (giáp ranh giữa Thanh Hóa và Nghệ An). Đúng hẹn, Dũng giao hơn 63 kg thuốc nổ, 100 kíp nổ cùng ba cuộn dây cháy chậm cho Viên với giá 30 triệu đồng. Viên chuyển số hàng này theo xe ô tô khách từ Nghệ An vào Vũng Tàu.

Trước đó, Tuyết liên lạc với Lê Xuân An (chủ tàu đánh cá tại phường 12, TP Vũng Tàu). An đặt mua 20 kg thuốc nổ (giá 350.000-400.000 đồng/kg). Trưa 16-7, Tuyết giao cho An 10 gói thuốc (20 kg). Khi Tuyết và Viên mang số hàng còn lại bán tiếp thì bị trinh sát Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt quả tang. Cả hai khai ra người tiêu thụ là An. An khai mua thuốc nổ tự chế thành mìn đánh cá cơm. An cho thuốc nổ vào can nhựa, lấy đũa đục lỗ tra kíp nổ, bỏ dây cháy chậm vào. Khám xét tại nhà An, cơ quan chức năng thu giữ thêm 17 quả mìn tự tạo, 23 kíp nổ và dây cháy chậm.

Theo cơ quan điều tra, đây là vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ với số lượng lớn, tính chất rất nghiêm trọng. Nguồn gốc số vật liệu nổ mà Viên mua đem vào Vũng Tàu được xác định của một công ty có chức năng sản xuất vật liệu nổ công nghiệp. Công ty này được phép cung cấp cho một số công ty có chức năng kinh doanh sử dụng… Tuy nhiên, trong quá trình cung cấp, một số lượng thuốc nổ bị tuồn ra ngoài bán lén lút và sử dụng sai mục đích.

TRÙNG KHÁNH