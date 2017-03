Chặt đứt đường dây vận chuyển ma túy

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang kết thúc điều tra đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố các bị can Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1957) ngụ đường Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TPHCM và Tăng Thị Thu Thủy (SN 1961) ngụ đường Bùi Viện, quận 1, TPHCM về hành vi mua bán trái phép ma túy.

Đầu năm 2009, Công an thị xã Châu Đốc nhận được nguồn tin hết sức quan trọng. Hàng tháng, một số đối tượng bằng đường bộ qua cửa khẩu tại An Giang vận chuyển ma túy từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ với số lượng lớn. Lãnh đạo Công an thị xã Châu Đốc chỉ đạo cho Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhanh chóng xác minh.

Sau thời gian nắm bắt tình hình và sàng lọc đối tượng, trinh sát xác định nguồn tin trên là đáng tin cậy. Một số đối tượng sinh sống tại TPHCM câu kết với người Campuchia gốc Việt thành lập đường dây mua bán heroin rồi phân phát cho các tỉnh phía Nam.

Bằng mọi cách phải bóc gỡ đường dây mua bán ma túy trên, Công an thị xã Châu Đốc đã tung nhiều trinh sát giỏi thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đón lỏng các đối tượng nghi vấn. Lúc 8 giờ ngày 22-4-2009, từ nguồn tin, một đối tượng chuyên mua bán tàng trữ và vận chuyển ma túy đã đến chợ Olympic, TP.Phnôm Pênh, Campuchia và đang trên đường về thị xã Châu Đốc. Công an thị xã Châu Đốc phân ba mũi trinh sát lên kế hoạch truy bắt đối tượng trên.

Đến 19 giờ cùng ngày, đối tượng trên vừa đặt chân vào cửa nhà tại đường Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TPHCM bị trinh sát ập vào. Khám xét túi xách có một bánh được nghi là heroin. Để cho đối tượng tâm phục khẩu phục, công tác giám định được thực hiện ngay trong đêm. Kết quả bánh bột trắng trong túi xách tay của đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Nhung là heroin có trọng lượng 348,4 gram.

Trước chứng cứ không thể chối cãi, Nhung đành khai nhận: do nhiều năm qua lại với người Việt sinh sống buôn bán ở Campuchia, Nhung nảy ý định tổ chức vận chuyển heroin tiêu thụ các tỉnh phía Nam. Do mới vào nghề, Nhung chưa tìm được nơi tiêu thụ thì gặp Tăng Thị Thu Thủy, ngụ đường Bùi Viện hứa sẽ tìm nơi tiêu thụ. Không bao lâu, Thủy ra giá mỗi bánh heroin vận chuyển an toàn đến TPHCM sẽ được mua lại với giá 220 triệu đồng.

Trước khoản siêu lợi nhuận từ kinh doanh hàng trắng, Nhung gật đầu đồng ý. Đến 17 giờ ngày 24-4-2009, trinh sát Công an thị xã Châu Đốc phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang bắt quả tang Thủy khi thị đang nhận ma túy của Nhung tại con hẻm ở Q1. Theo lời khai của các đối tượng, trong thời gian từ cuối tháng 1 đến tháng 3-2009, Nhung đã bán cho Thủy trót lọt 13 vụ với giá 220 triệu đồng/bánh. Nhận hàng xong, Thủy phân lẻ bán lại cho các đối tượng nghiện từ nơi khác đến mua.