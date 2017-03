Chất lượng giàn giáo trong xây dựng: chẳng ai quan tâm

Với tính chất sử dụng riêng, giàn giáo trong xây dựng có thể được sử dụng nhiều lần nên các nhà thầu thường chọn cách đi thuê để giảm giá thành nhưng chất lượng của giàn giáo, kỹ thuật lắp ráp… ở các điểm cho thuê hầu như đang bị thả nổi.



Giàn giáo chất đống để cho thuê tại quận Bình Thạnh

Tại TP.HCM, nhan nhản các điểm, công ty cho giàn giáo như phường Tân Thuận (Quận 12); phường 4 (Quận 11) và hàng loạt các cửa tiệm nhỏ cho thuê giàn giáo không tên nằm dọc trên các đoạn đường Đinh Bộ Lĩnh (Bình Thạnh), Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng (Quận Phú Nhuận)... Các điểm cho thuê giàn giáo phục vụ cho đủ loại công trình, đủ loại quy mô.

Ghé vào một công ty trên đường D5 ở quận Bình Thạnh đặt vấn đề thuê giàn giáo làm công trình xây dựng, chúng tôi được nhân viên công ty tư vấn khá kĩ về quy trình, nguyên tắc lắp đặt giàn giáo. “Nếu cần, chúng tôi sẽ cho người lắp đặt giàn giáo để đảm bảo an toàn lao động”, người của công ty này nói.

Tuy nhiên, đó chỉ là điểm cho thuê giàn giáo hiếm hoi có hướng dẫn việc kỹ thuật còn hầu hết các địa điểm khác, người chủ chỉ quan tâm đến giá cả, thời gian hoàn trả còn người thuê làm vào việc gì, họ không quan tâm. “Ở đây cho thuê giá thấp hơn so với những công ty lớn, nếu lấy nhiều sẽ giảm giá 300.000 đồng cho một bộ 42 khung kèm với 42 chéo trong thời hạn 1 tháng. Thuê về làm gì tùy ý, miễn hoàn trả đúng hợp đồng là được”, một chủ tiệm trên đường Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận nói khi chúng tôi hỏi thuê giàn giáo xây dựng.

Một chủ cho thuê giàn giáo trên đường Hai Bà Trưng (Phú Nhuận), cho biết: “Giàn giáo ở đây tôi mua lại chủ yếu ở các nhà xưởng, đã cho thuê rất nhiều lần và đều an toàn. Cây ngang, cây chéo bộ khung đều còn tốt, không mục, gỉ… chắc chắn là an toàn”, ông này nói.

“Chúng tôi chỉ cho thuê, nếu xảy ra sự cố gì thì đó là việc của chủ thầu xây dựng”, hầu hết chủ các điểm cho thuê giàn giáo nói.

“Nguyên tắc an toàn gì gì đó là của chủ thầu, tôi chỉ cho thuê và lấy tiền. không biết ráp thì tôi ráp giùm. Các công trình nhỏ ai quan tâm tới mấy cái quy tắc phức tạp”, ông Hưng, người cho thuê giàn giáo trên đường Đinh Bộ Lĩnh nói.



Vụ tai nạn làm nhiều người chết ở quận 7 nghi do chất lượng giàn giáo

Một chủ thầu xây dựng thì cho hay, tuỳ vào công trình đặt ở đâu ông sẽ lựa chọn một điểm cho thuê giàn giáo cho tiện. Còn chất lượng của giàn giáo chủ yếu là theo cảm quan. “Mình đâu có chuyên môn để kiểm tra chất lượng giàn giáo. Khi chuyển đến nơi, công nhân lắp ráp theo thói quen”, ông này bộc bạch.

Theo TS Nguyễn Bách Phúc – Chủ tịch Hội Tư vấn khoa học và công nghệ và quản lý TP.HCM (Hascon), một giàn giáo chắc chắn phải được lắp đặt đúng nguyên tắc. Sự cố sập giàn giáo xảy ra do rất nhiều nguyên nhân. Việc lắp đặt không đúng thiết kế cũng có khả năng làm sức tải của giàn giáo bị giảm, dẫn đến giàn giáo bị đổ sập. “Không loại trừ giàn giáo sử dụng lâu ngày, một vài chi tiết bị gỉ sét, hư hỏng mà nhà thầu và công nhân lắp đặt không biết, dẫn đến toàn bộ hệ thống giàn giáo sập dây chuyền”, ông Phúc nói.

Đối với những công trình lớn, có quy mô, chủ thầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp để đảm bảo an toàn cho công trình. “Riêng với công trình nhỏ, nhà ở riêng lẻ… họ chỉ dựng giàn gián theo kinh nghiệm nên dễ xảy ra sự cố. Trong khi đó, lắp đặt một giàn giáo đúng kỹ thuật, an toàn tuân theo nhiều nguyên tắc rất phức tạp như chất lượng giàn giáo, lực liên kết, sàn công tác, lối đi, lan can và tấm đỡ… nhưng khâu này ít được quan tâm nên hay xảy ra sự cố là vậy”, một kỹ sư xây dựng nói.

Dù bộ Xây dựng đã cảnh báo nhưng khâu kiểm tra chất lượng giàn giáo, kỹ thuật lắp đặt… tại công trình dường như bị thả nổi.