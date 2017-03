Cháu bé 11 tuổi bị công an đánh phải nhập viện

Cháu Phát bị tổn thương từ đầu đến chân; trong đó ở vành tai trái, mông và mặt sau hai đùi có nhiều vết bầm tím.

Vết bầm tím lan rộng trên mặt sau hai đùi và mông cháu Phát. Ảnh: M.PHƯƠNG

Theo lời mẹ cháu Phát, ngày 15-6, cháu Phát qua nhà cô ruột lấy trộm 3,1 triệu đồng mua điện thoại. Sau đó, cháu Phát được đưa về trụ sở công an phường để điều tra. Đến chiều, cha cháu Phát được công an phường gọi lên làm giấy bảo lãnh đưa con về. Lúc này, cháu Phát than đau bụng, đau chân, đi không vững, sốt nặng. Tối cùng ngày, cha mẹ cháu Phát đưa cháu đi cấp cứu.

Ngày 16-6, cha cháu Phát đã gửi đơn khiếu nại đến UBND phường và Công an phường Thủy Xuân về việc con mình bị đánh. Sau khi Công an phường Thủy Xuân đứng ra xin lỗi gia đình và đưa 1,5 triệu đồng lo thuốc thang cho cháu Phát thì cha cháu đã làm đơn bãi nại.

M.PHƯƠNG – QN