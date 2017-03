Cháu bé 11 tuổi bị đánh đã xuất viện

Sức khỏe của cháu Phát gần hồi phục, chỉ còn lại vết bầm tím nhỏ sau mông và hai đùi.

Theo cha cháu Phát, sáng 21-6, Trung tá Nguyễn Ánh, Phó Trưởng Công an phường Thủy Xuân, đã tới bệnh viện thăm hỏi sức khỏe cháu Phát và mong muốn gia đình cháu bỏ qua sự việc. Một ngày trước đó, cha của Thiếu úy Trần Nguyễn Hồng Quang cũng đã đến bệnh viện thăm, gửi gia đình cháu Phát 2 triệu đồng để lo thuốc men. Hiện Công an TP Huế đang làm rõ ai đánh, đánh như thế nào với cháu Phát ở trụ sở công an phường.

MAI PHƯƠNG