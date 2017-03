Cháu bé bị bắt cóc đúng là con chị Thơm

Theo bác sĩ Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc BV Phụ sản Trung ương, hiện cháu bé đang sốt nhẹ nên gia đình tiếp tục để cháu tại bệnh viện theo dõi.

Cùng ngày, BV Phụ sản Trung ương đã tổ chức gặp mặt, chúc mừng chiến công của Công an TP Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Y tế đã tặng bằng khen cho các đơn vị tham gia giải cứu an toàn cho cháu bé. Ông Phạm Xuân Toàn, ông của bé Phạm Xuân Trường, đã thay mặt gia đình cảm ơn Công an TP Hà Nội. Anh Phạm Xuân Chiều cho biết gia đình đã gửi tặng tài xế taxi Nguyễn Xuân Việt 5 triệu đồng để cảm ơn. Trước đó, giám đốc Công an TP Hà Nội đã tặng giấy khen kèm tiền thưởng 250.000 đồng cho anh Việt.

Anh Chiều (phải) thay mặt gia đình cảm ơn tài xế taxi Nguyễn Xuân Việt (giữa). Ảnh: THANH LƯU

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang chỉ đạo Công an TP Hà Nội tập trung khai thác, củng cố tài liệu, chứng cứ, hoàn chỉnh hồ sơ vụ án. Trước đó, tối 9-11, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án chiếm đoạt trẻ em. Lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội cho biết nghi can Nguyễn Thị Lệ tiếp tục bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

T.LƯU – TX