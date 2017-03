Cháu bé “gây cháy”: Thông tin tù mù!

Cháy không thuộc quy luật vật lý thông thường Khoa học vật lý nói riêng và khoa học thực nghiệm nói chung hiện nay quan niệm rằng sự cháy là do nhiệt độ cao nên ai cũng muốn giải thích theo hướng bé T. “phát nhiệt”. Tuy nhiên, có hai nguyên nhân gây cháy khác nữa: Có phản ứng khử, trong trường hợp không có chất xúc tác cháy là oxy. Nguyên nhân thứ ba là vật chất tự thay đổi cấu trúc, bị biến dạng do cộng hưởng các sóng. Cháu T. gây cháy có thể do nguyên nhân thứ ba nhiều hơn hai nguyên nhân ở trên, bởi cái xô đang đựng nước trong nhà vệ sinh cũng bị cháy. Chẳng có một nguồn nhiệt nào mạnh đến mức truyền dẫn những 20 m (nên biết rằng súng phun lửa cũng chẳng đạt được khoảng cách này!), hơn nữa một chiếc xô đựng nước thì bạn không thể đun kiểu gì bằng nhiệt cho nó cháy được. Vậy là nguyên nhân gây cháy trong trường hợp này không thuộc quy luật vật lý thông thường, nó thuộc “quy luật của sự sống” - chuyển hóa năng lượng mang thông tin ngoài quy luật vật lý. PGS-TS NGUYỄN ĐÌNH PHƯ Ngoại trừ ĐH Hồng Bàng, chẳng ai biết máy RFI là gì (?!) Theo các chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Cảm xạ địa sinh học - ĐH Quốc tế Hồng Bàng, thiết bị hiện ảnh trường cộng hưởng (RFI) hay còn gọi là máy đo hào quang RFI là một kiểu mở rộng của thiết bị ảnh hưởng cộng hưởng từ (MRI). Thế nhưng qua hai bài viết rất dài mang tính quảng cáo, nhiều đoạn "đại ngôn" người ta vẫn không rõ máy do nước nào, công ty nào sản xuất, RFI là viết tắt của những từ gì... Các bài này cũng lưu ý: Máy không cho ra ảnh thật nên phải suy... để tìm cách hiểu (!). Được hỏi, một số chuyên gia vật lý, y học lại cho rằng chưa nghe, chưa thấy, chưa biết về cái gọi là máy đo hào quang RFI. BS Lương Hữu Thông, nguyên Phó Giám đốc BV Tâm thần Trung ương 2, nói: “Tôi không tin có loại máy có thể chụp được những hào quang trong cơ thể con người. Và tôi cũng chưa thấy có tài liệu nào, cơ sở nào nói con người phát hào quang. Bởi cơ thể người là tập hợp các chất hữu cơ: lipit, protein, canxi… mà những chất này thì không thể phát quang được. Hiện tượng phát quang chỉ xảy ra khi có những chất đồng vị phóng xạ nhưng chất này không thể tồn tại trong cơ thể con người vì nếu có, con người không thể sống được.