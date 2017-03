Cháu gái 3 tuổi nghi bị xâm hại tình dục ở trường

Đơn trình báo của chị T có nội dung như sau: Chiều ngày 21-3, gia đình đến Trường mầm non Xe lửa Gia Lâm (số 443, phố Ngọc Lâm) để đón con gái 3 tuổi đi học về thì thấy cháu có một số biểu hiện lạ như vùng kín bị chảy máu, không chịu chơi, ăn ít và mệt mỏi.

Sau đó gia đình chị T đã gọi điện cho cô phụ trách ở trường hỏi về sự việc này, tuy nhiên cô giáo trả lời chưa thỏa đáng.

Đến sáng ngày 22-3 gia đình chị T đã đưa con vào Bệnh viện Nhi Trung ương khám, theo kết luận ban đầu của bác sĩ thì cháu bé đã bị tổn thương vùng kín, có vết bầm tím. Cùng ngày, bác sĩ chỉ định làm các xét nghiệm tại Bệnh viên Phụ sản Hà Nội…



Trường Mầm non Xe lửa Gia Lâm.

Theo Bà Lê Thị Dung - Hiệu trưởng Mầm non Xe lửa Gia Lâm, phía gia đình cũng có đến làm việc với nhà trường. Sau khi nắm được thông tin phản ánh, nhà trường đã yêu cầu hai cô giáo liên quan viết bản tường trình. “Hiện tại tường trình về vụ việc chúng tôi đã gửi sang cơ quan chủ quản để xin ý kiến”, bà Dung thông tin.



Trao đổi với báo chí, bà Vũ Thị Thu Hà - Trưởng Phòng GD&ĐT quận Long Biên cho biết, sẽ yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường Mầm non Xe lửa Gia Lâm làm báo cáo giải trình về sự việc. Đồng thời Phòng cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an và các bên liên quan để có kết luận về sự việc một cách khách quan nhất.



Bên trong khuôn viên trường.

Ông Đào Minh Ngọc – Trưởng Công an phường Ngọc Lâm cho biết, Công an phường đã nhận được đơn trình báo của gia đình chị NT đề nghị xác minh, làm rõ việc con gái 3 tuổi của chị này nghi bị xâm hại tại trường.



Cũng theo ông Ngọc hiện Công an phường Ngọc Lâm đã báo cáo lên Công an quận Long Biên, phía Công an quận đang thụ lý vụ việc. Pháp Luật TP. HCM sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.