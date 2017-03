Cháu Nhi gọi điện thoại cầu cứu gia đình

Sau đó, chị Sáu nhận được tin Nhi bị bán vào quán cà phê Trâm Anh (ấp Đông Chiêu, xã Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương) để làm tiếp viên. Qua trình báo của chị Sáu, Công an huyện Dĩ An đã kiểm tra quán Trâm Anh và chủ quán thừa nhận có nhận Nhi vào làm việc nhưng đã đuổi Nhi đi, hiện em đang ở đâu không rõ.

Ngày 3-10, chị Sáu cho biết vào chiều 1-10, Nhi bất ngờ gọi điện thoại cho chị từ số máy 0979460… và nói em đang ở Bình Phước, đang cần người nhà cứu giúp. Tuy nhiên, Nhi chưa kịp nói hết câu đã bị một phụ nữ giật máy, nói xen vào: “Nhi đã có cuộc sống riêng rồi, vừa rồi nó ở quán cà phê Trâm Anh chỉ là tới chơi thôi” và cúp máy.

V.BÁ