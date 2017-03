Cháu gái 14 tuổi mất tích

Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị N.D. sinh năm 1995, trú tại phường Thới An, quận 12. Tại cơ quan đại diện Báo CAND TP HCM, chị Phạm Thị N.L., 47 tuổi nhắc lại nỗi đau mất con bằng những dòng nước mắt ràn rụa: "Khoảng 6h chiều 17-6, cô gái tên Quyên có ghé nhà chở con bé đi và từ đó đến nay tôi không còn gặp cháu nữa. Thi thoảng cháu có gọi điện thoại về và lần nào cũng khóc lóc bảo bị khống chế, đánh đập. Tôi quay quắt đi khắp nơi tìm con nhưng đến nay vẫn không lần ra được nơi bọn ác nhơn giam cầm con bé…".

Những tiếng kêu xé lòng

Từ khi cháu D. mất tích, chị L. tất tả lên quê nội ở Bình Phước, về quê ngoại ở Bến Tre, tìm gặp các bạn bè của D. và sục sạo khắp các hang cùng ngõ hẻm tìm con nhưng hình bóng đứa con gái út vẫn bặt vô âm tín... Ngày 30-7, 43 ngày sau khi cháu D. vắng bóng trong ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo, giữa lúc chị L. quyết trình báo vụ việc đến công an thì chuông điện thoại reo vang. "Lúc đó khoảng 12 giờ 30 phút trưa, con bé gọi số điện thoại bàn nhà kế bên nhắn gặp tôi. Do không biết chữ nên con bé chẳng biết mình đang ở đâu. Cháu chỉ nói: "Mẹ ơi con nhớ mẹ" rồi khóc nấc, sau đó thì dứt liên lạc. Do cháu gọi vào số điện thoại bàn nên tôi chẳng biết đầu số cháu gọi về là số mấy".

Tối 3-8, D. gọi vào máy di động của mẹ nói: "Con đang ở chợ xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước), mẹ lên đón con", rồi tắt máy. Đầu số mà cô bé gọi về là 01687982850. Vừa nhận được tin, chị L. cấp tốc lên đường nhưng sau khi quần nát chợ và những khu vực phụ cận, chị đành thất thểu trở về.

2 ngày sau, D. chủ động gọi mẹ cũng bằng số máy 01687982850. Cháu vừa khóc vừa nói: "Nếu thấy con gọi cho mẹ người ta sẽ giết con chết, 10 ngày nữa họ cho con về" rồi lại cúp máy. Những ngày sau đó, chị L. liên tục gọi theo số máy D. gọi về nhưng chỉ nhận được âm thanh "ò í e".

Ngày 10-8, chưa tới thời hạn 10 ngày như D. hẹn sẽ về với mẹ nhưng vì quá thương nhớ con nên chị L. kiên trì gọi cho số máy 0167982850. Sau hàng chục cuộc gọi không thành công, chị mừng rỡ khi nghe đầu dây bên kia đáp lời, nhưng đó không phải tiếng con gái chị mà là giọng một phụ nữ tuổi ngoài 30. Chị ta cho biết: "Lúc sáng có cô Thúy ở Vĩnh Long lên chở con D. đi rồi" và cúp máy. Từ đó đến nay số máy này không liên lạc được.

Chị L. cho biết: "Tôi có nhờ người quen làm ở ngành viễn thông truy tìm tên thuê bao của số máy trên thì được biết người đăng ký thuê bao là Hồ Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 20-8-1980, số chứng minh nhân dân là 022647162".

Hé lộ chân dung… "mẹ mìn"!

Nén lại nỗi đau, chị L. cho biết trong buổi chiều cháu D. mất tích, lúc đầu chị cứ nghĩ cháu đi chơi nhưng qua 12 giờ đêm không thấy con trở về, sốt ruột chị đi tìm khắp nơi và được được một số người hàng xóm cho biết lúc chiều thấy Quyên chạy xe máy lấp ló ở đầu hẻm rồi rồ máy chở D. đi.

Hôm sau, bạn cùng xóm với D. mách cho chị biết: "Hôm qua khi đón em đi học về trên đường Lê Văn Khương, con thấy D. được một cô gái chở, cùng đó có 6 thanh niên chở nhau trên 3 chiếc xe máy kè 2 bên".

Người mẹ tội nghiệp giọng tiếp tục đứt quãng: "Quyên là công nhân của xưởng may Sao Mai VINA ở cùng khu phố 3. Trước đây Quyên có đến nhà chở con bé một lần, giới thiệu là bạn của D. đến rủ đi chơi, mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Ai ngờ…".

Khi biết Quyên là đầu mối của sự biến mất của con gái, chị L. cùng người nhà tìm đến xưởng may "kè" Quyên đến Công an phường Thới An để làm rõ sự việc nhưng cô công nhân người gốc Bắc, tóc tém cao như con trai phủ nhận mọi việc, bảo chỉ đến rủ D. đi uống cà phê, khoảng 9 giờ tối chở D. về đầu hẻm.

"Sau bận đó, Quyên rời nhà trọ trốn biệt. Tôi tìm đến tổ trưởng tổ dân phố nơi Quyên cư trú hỏi thăm lai lịch của cô ta thì được trả lời Quyên mới dọn đến ở chưa đầy tháng, chưa nộp bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Sau đó thì Tài, bạn chơi chung nhóm với Quyên và con gái tôi cho biết, tên thật của Quyên là Yến. Để xin việc làm, không hiểu vì lý do gì mà Yến lấy hồ sơ của người khác dán hình vào".

Qua tìm hiểu sự việc, chúng tôi được một số hàng xóm của chị L. bật mí, vụ mất tích của cháu D. còn có liên quan đến Linh, khoảng 25 tuổi, đã chia tay chồng, ở sát nhà chị L. Vài ngày trước khi cháu D. bị mất tích, Linh đã chở cháu đi về rất khuya.

Chị L. suy đoán: "Giữa Linh, Duy và Quyên (Yến) có mối quan hệ với nhau và ít nhiều có liên hệ đến sự mất tích của con gái tôi. Bởi sau khi D. mất tích thì Quyên, Duy bặt dạng, còn Linh thi thoảng mới về thăm nhà vào lúc đêm hôm".

Giữa tháng 9-2009, song song với việc chờ đợi tin con trong hy vọng mong manh, chị L. đã làm đơn trình báo sự việc với Công an phường Thới An. Đích thân đồng chí Tấn, Phó Trưởng Công an phường giúp chị làm hồ sơ và chuyển toàn bộ vụ việc lên cấp trên thụ lý.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an quận 12 khẩn trương xác minh làm rõ.