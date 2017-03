Cháy cây xăng, bé bốn tuổi thiệt mạng

Theo nhiều người chứng kiến, họ thấy xăng từ trong cây xăng chảy ra ngoài đường sau đó bốc cháy dữ dội. Lửa đã thiêu cháy một xe máy, một quầy bán nước giải khát và năm chiếc xe máy khác dựng tại đây bị cháy sém.

Tại hiện trường vụ cháy, cha cháu Duy khóc ngất trước cái chết thảm của con. Ảnh: DT

Lúc này cháu Nguyễn Mạnh Duy (bốn tuổi, con của chị Nguyễn Thị Lựu, bán nước giải khát gần cây xăng) đang đứng gần kho xăng không chạy kịp nên đã bị lửa thiêu chết. Lực lượng Công an PCCC quận Gò Vấp huy động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Theo Thượng tá Trà Văn Lào, Phó Trưởng Công an quận Gò Vấp, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế điều khiển xe bồn chở xăng (biển số 51E-000.41) bất cẩn, làm sai quy trình tiếp xăng nên để xăng chảy ra ngoài gây cháy.

D.THANH