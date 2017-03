Cháy chợ Quảng Ngãi, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường. (Ảnh: Thanh Long/TTXVN)

Đến 7 giờ, mặc dù lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh đã huy động toàn bộ lực lượng cùng gần 10 chiếc xe cứu hỏa nhưng không dập tắt được do đám cháy quá lớn.



Thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng.



Một số hộ dân sống xung quanh chợ cho biết khoảng 5 giờ 20 ngọn lửa bắt đầu cháy lan mạnh, khói nhiều, bảo vệ chợ đã tập trung dập lửa nhưng không dập được, phải gọi lực lượng phòng cháy chữa cháy của tỉnh.



Khi cảnh sát chữa cháy tiếp cận hiện trường thì lửa đã bốc cháy lớn và lan nhanh gần như khắp các khu vực của chợ.



Ông Huỳnh Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi cho biết, chợ Quảng Ngãi là chợ lớn nhất tỉnh có hơn 500 hộ tiểu thương kinh doanh mua bán đủ các loại mặt hàng.



Ngay khi có vụ cháy xảy ra, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các lãnh đạo của thành phố Quảng Ngãi, lãnh đạo Công an tỉnh đều có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy.



Tuy nhiên, do chợ Quảng Ngãi hiện nay đang trong quá trình xây dựng phía sau chợ chính nên hàng trăm hộ kinh doanh được đưa ra buôn bán dưới lán trại trên các trục đường chính xung quanh chợ làm cho các xe cứu hỏa không tiếp cận được sát hiện trường, ảnh hưởng lớn đến việc chữa cháy.



Số thiệt hại cụ thể và nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố Quảng Ngãi làm rõ./.

Theo Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN/Vietnam+)