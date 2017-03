Cháy chợ trong đêm, toàn bộ ki ốt bị thiêu rụi

Theo những hộ dân sống gần chợ cho hay, vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 1 giờ 50 ngày 13/12 tại khu vực bán hàng quần áo, mỹ phẩm, băng đĩa CD...



Vào thời điểm trên, khi người dân đang say ngủ thì bất ngờ thấy lửa cháy bùng bùng ở khu vực kinh doanh trên. Ngay sau đó, những thương nhân và người dân xung quanh chợ đã hô hoán cùng nhau chữa cháy. Đồng thời chính quyền địa phương cũng đã cử lực lượng đến chữa cháy.

Tuy nhiên do ngọn lửa cháy trong đêm, khi phát hiện đã bùng lên to nên tất cả đành bất lực nhìn lửa thiêu toàn bộ tài sản trong các kiốt. Ước tính ban đầu, vụ hoả hoạn đã gây thiệt hại gần 1 tỷ đồng. Rất may vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người.

Được biết cũng vào khoảng thời điểm này năm ngoái, chợ huyện miền biên này cũng đã bị lửa thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Theo GDVN