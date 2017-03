Cháy chung cư Ngô Gia Tự, dân tháo chạy tán loạn

Hiện trường vụ cháy



Hàng trăm người ở lô chung cư đối diện căn hộ bị cháy hoang mang theo dõi vụ cháy







Theo X. Danh (NLĐO)

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 15 giờ 50 phút. Thời điểm xảy ra cháy, nhiều người dân ngửi thấy mùi khét và khói bốc ra từ căn hộ 119, lầu 1, lô V do Nguyễn Hải Băng (SN 1972) làm chủ. Ngay lập tức, mọi người mang bình CO2 đến dập lửa nhưng do căn nhà khóa trái cửa nên đành bất lực.Chỉ trong tích tắc, khói lửa từ bên trong căn nhà tỏa ra bên ngoài khiến hàng trăm người dân sống tại đây tháo chạy. Người lớn cõng cụ già, trẻ nhỏ trên lầu 2 và 3 của chung cư tháo chạy xuống đất. Cả chung cư bao trùm khói trắng.Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 1 huy động 6 xe chữa cháy cùng 60 chiến sĩ đến hiện trường.Vừa đến nơi, các chiến sĩ cứu hỏa nhận định cụ bà Tăng Anh (80 tuổi) có nhà kế bên căn nhà cháy bị mắc kẹt trong nhà nên tiến hành tìm kiếm. Trong đám khói dày đặc, hai chiến sĩ cứu hỏa Phạm Minh Quân và Trương Hoài Đông đã nhanh chóng đưa cụ Anh ra ngoài an toàn.Đến 16 giờ 40 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn nhưng toàn bộ vật dụng, tài sản trong căn nhà bị cháy rụi. Căn nhà của cụ Anh cũng bị cháy sém.