Theo nhân viên thi công, lửa và khói đen bốc lên từ tầng 6 tòa nhà cao 13 tầng, sau đó lan lên các tầng trên. Nhiều công nhân đang làm việc kịp tháo chạy xuống đất an toàn. Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ, Cứu nạn Công an tỉnh đã huy động ba xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ. Sau 3 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn được xác định do trong quá trình lắp đặt các thiết bị thì bị chập điện tại hộp điện điều khiển tòa nhà. Hiện chưa thống kê được thiệt hại.

Hiện trường vụ cháy công trình tòa nhà Chi cục Thuế TP Vinh. Ảnh: Đ.LAM

Cùng ngày, Đại tá Lê Quốc Báo, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ, Cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An, cho biết: “Hôm nay (4-9), Viện Khoa học Hình sự (C54) Bộ Công an sẽ trực tiếp khám nghiệm hiện trường để tiếp tục tìm nguyên nhân cháy lớn tại Siêu thị điện máy CK Plaza trưa 2-9, làm thiệt hại hơn 20 tỉ đồng”. Cả ngày làm việc 3-9, hội đồng điều tra Công an tỉnh Nghệ An vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây cháy siêu thị này. Trước đó, tối 20-6, phía đông chợ Vinh (Nghệ An) đã xảy ra vụ cháy lớn, thiêu rụi 122 quầy hàng trong diện tích gần 1.000 m2. Công an tỉnh đã kết hợp với C54 khám nghiệm hiện trường vụ cháy để tìm nguyên nhân nhưng đến chiều 3-9 vẫn chưa có kết luận.

ĐẮC LAM