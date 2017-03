Cháy cửa hàng camera kế công an phường

Hơn 3 giờ sáng cùng ngày, người địa phương bị đánh thức bởi tiếng động và mùi khét. Lúc kiểm tra thấy tầng trệt trưng bày sản phẩm camera Goldeye của Công ty Cổ phần Công nghệ An Nhiên cao bốn tầng bịt bùng lửa, người dân đã hốt hoảng bỏ chạy xuống đường lánh nạn. Do kế bên là trụ sở Công an phường 15 (Phú Nhuận) nên công tác cứu hỏa sớm được triển khai nhưng cửa ngoài bị khóa trái, khói lửa xông lên đen đặc đành bất lực. Cảnh sát phải phong tỏa hai đầu và ngăn số đông hiếu kỳ đảm bảo tài sản cho dân.

Hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn. Ảnh: xn

Ít phút sau, lính cứu hỏa và xe nước chữa cháy chuyên nghiệp được huy động đến tổ chức công tác ứng cứu. Gần 1 giờ sau, lửa được khống chế.

Tại hiện trường, thiết bị máy móc, tài sản bên trong tầng trệt có diện tích 200 m2 cháy rụi. Một góc tường bị nám đen, ám khói, hư hại nghiêm trọng. May mắn không có thương vong về người.

Cửa hàng trên do bà Trương Thị Đang Hà làm giám đốc. Nguyên nhân được xác định do chập điện.

XUÂN NGỌC