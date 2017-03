Cháy cửa hàng đồ nhựa, thiêu rụi một ôtô

Theo một số nhân chứng, khi cửa hàng vừa đóng cửa, họ bất ngờ nghe tiếng nổ lớn kèm theo khói bốc cao nghi ngút, sau đó lửa bùng cháy dữ dội.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Định đã huy động ba xe chữa cháy đến hiện trường. Do bên trong cửa hàng chất đầy đồ nhựa nên lửa lan rất nhanh. Gần 1 tiếng sau, lửa mới được khống chế. Tuy nhiên, toàn bộ hàng hóa của cửa hàng cùng một chiếc ôtô hiệu Innova đã bị thiêu rụi. Rất may, khi xảy ra vụ cháy, bên trong cửa hàng không có người. Hiện chưa có thống kê thiệt hại và chưa rõ nguyên nhân hỏa hoạn.

TL - N.THANH