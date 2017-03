Cháy dữ dội 3 kiốt tại chợ thành phố Phủ Lý

Khoảng 19 giờ tối 15/4, hỏa hoạn đã xảy ra tại dãy kiốt ở cổng chính chợ Phủ Lý, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.



Những người chứng kiến vụ việc cho biết vào thời gian trên, tại dãy kiốt bán tạp hóa, mỹ phẩm, quần áo tại địa điểm trên, lửa bùng phát dữ dội.



Người dân và tiểu thương đã dùng các vật dụng xung quanh cứu hỏa, nhưng do ngọn lửa bùng phát quá nhanh nên họ phải nhờ đến lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy mới dập tắt được đám cháy.



Khi đó, ngọn lửa đã lan sang 2 kiốt liền kề. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã phải điều 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sỹ đến dập lửa.



Do rất nhiều người dân hiếu kỳ tập trung xem đám cháy nên lực lượng công an đã phải rất vất vả mới giải tán được đám đông.



Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tài sản thiệt hại chưa được thống kê.



Cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh nguyên nhân vụ cháy./.



Theo Đức Phương (TTXVN)