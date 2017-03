Cháy gian hàng điện tử, siêu thị Big C náo loạn

Đám khói nghi ngút bốc lên lúc gần 14h từ gian hàng điện tử ở tầng 2 của siêu thị. Mặc dù không nhìn thấy lửa, nhưng khi nghe tiếng chuông báo nhiều người đã tá hỏa chạy ra phía ngoài.





Lực lượng cứu hỏa tham gia dập đám khói. Ảnh: Hoàng Anh.

Một nữ khách hàng ngoài 40 tuổi ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) sau khi thoát ra ngoài, chưa hết hoảng sợ, cho biết, chị đang chọn đồ ở tầng 2 thấy mọi người hô hoán nên nhanh chân bỏ chạy.

Trao đổi với PV, ông Thái Bá Dũng - Phó tổng giám đốc Trung tâm thương mại Big C Thăng Long cho hay, nguyên nhân vụ việc là do chập điện ổ cắm quạt máy. Gian hàng điện tử có vách tường ngăn, hơn nữa siêu thị Big C có trang bị hệ thống dập lửa tự động nên lửa đã được dập sau 30 phút, chỉ còn khói bốc ra nghi ngút.

Nhiều khách hàng vẫn hoảng sợ sau khi thoát ra phía ngoài. Ảnh: Hoàng Anh.

Là ngày cuối tuần nên lượng người đến trung tâm thương mại này sắm đồ khá đông. Theo ước tính từ trung tâm siêu thị có khoảng 7.000 khách hàng ở thời điểm phát hiện ra sự việc.

Siêu thị nằm ở mặt đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy có tổng diện tích 30.000 m2. Cuối giờ chiều cùng ngày, siêu thị này đã hoạt động trở lại bình thường.

Theo Hoàng Anh (VNE)