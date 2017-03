Cháy kho, cả khu dân cư náo loạn

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 11-9, trong lúc trời đang sấm sét và mưa to thì nhà kho này bỗng bốc cháy dữ dội với nhiều tiếng nổ phát ra làm hàng trăm người dân gần đó bỏ chạy tán loạn.

Lửa đã thiêu rụi hoàn toàn vật liệu, đồ điện trong kho (diện tích khoảng 200 m2) do anh Nguyễn Sinh làm chủ. Ngay sau đó lực lượng cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng đã điều ba xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ phối hợp cùng Công an phường Hòa Khánh Bắc đến hiện trường chữa cháy, ngăn chặn cháy lan ra các nhà dân xung quanh. Vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng.

LÊ PHI