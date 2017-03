Cháy kho hàng siêu thị điện máy lớn nhất TP Vinh

Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An đã huy động bảy xe cứu hỏa cùng 50 chiến sĩ đến lập lửa. Đồng thời, Công an TP Vinh huy động 50 cán bộ, chiến sĩ đến bảo vệ tài sản của kho hàng và siêu thị, bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng tránh ách tắc trên quốc lộ 1A. Sau hơn 1 tiếng, đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng điện máy đã bị cháy hỏng. Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và tìm nguyên nhân vụ cháy.

Cảnh sát PCCC đang nỗ lực dập tắt lửa. Ảnh: ĐẮC LAM

Trước đó, trưa 2-9-2011, cũng đã xảy ra vụ cháy lớn tại Siêu thị điện máy CK Plaza khiến hầu hết đồ gia dụng, hàng điện tử, điện máy bị cháy hỏng.

ĐẮC LAM