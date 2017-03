Cháy kinh hoàng tại Công ty Pou Yuen

Khoảng 4 giờ sáng 21-8, tại lô 4A nằm trong khuôn viên Công ty Pou Yuen (quận Bình Tân, TP.HCM) phát ra những tiếng nổ lớn làm nhiều người giật mình. Bảo vệ công ty phát hiện lửa kéo theo khói đen bịt bùng nên hô hoán báo đồng nghiệp đưa bình CO 2 , kéo nước và những phương tiện chữa cháy đến nhưng không thể khống chế bởi lửa bùng lên dữ dội, khói đen phủ kín trên diện rộng. Hàng trăm hộ dân sống liền kề hoảng sợ khi thấy cháy và sơ tán trẻ nhỏ, tài sản ra ngoài khu vực nguy hiểm.

Nhận tin báo, hơn 500 cảnh sát PCCC cùng 70 xe nước, xe thang chuyên nghiệp trực thuộc Sở PCCC TP.HCM được huy động đến dập lửa. Khi lực lượng chữa cháy có mặt thì lô A4 gồm tầng bốn, năm và sáu nơi chứa nhiều giày thành phẩm, hóa chất, dung môi, nguyên liệu làm giày... đã chìm trong biển lửa, khó tiếp cận.

Cảnh sát cứu hỏa phải phân thành từng cụm xảy ra cháy và chia ra nhiều nhóm lên xe thang phun nước tứ phía từ trên cao xuống. Trong đó, nhóm phun nước vào cầu thang bộ ngăn đám cháy bùng lên đã tích cực kết ống kéo nước con kênh gần đó đảm bảo bơm đủ nước cho việc chữa cháy.

Cảnh sát PCCC dùng xe thang vòi rồng phun nước ngăn đám cháy bùng phát. Ảnh: XUÂN NGỌC

Hàng trăm công nhân đứng bên ngoài chứng kiến lô 4A Công ty Pou Yuen chìm trong biển lửa cùng nỗi lo thất nghiệp. Ảnh: XN

Đến 8 giờ 50 cùng ngày, lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, hàng chục ngàn công nhân làm việc tại đây không vào làm được tỏa ra đứng đông nghẹt phía trước cổng công ty, trên cầu vượt nối quốc lộ 1A và đường số 7 gây nên cảnh hỗn loạn.

Hỏa hoạn đã thiêu rụi 4.000 m2 trong tổng số 42.000 m2 của nhà A4, A5 và một góc A6 với nhiều thành phẩm giày. Không có thương vong về người. Tuy nhiên, trong quá trình chữa cháy, một số cảnh sát PCCC bị nhiễm khói, trầy xước và được sơ cứu kịp thời.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Lê Tấn Bửu, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM, người trực tiếp chỉ huy chữa cháy tại Công ty Pou Yuen sáng 21-8, cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại tài sản gây ra.

Được biết ngày 15-5, tại khu A của Công ty Pou Yuen phát hỏa khiến hàng ngàn công nhân của công ty phải sơ tán. Trước đó, ngày 15-11-2012, Công ty Pou Yuen cũng xảy ra vụ hỏa hoạn lớn khiến 37 công nhân phải nhập viện vì hoảng loạn.

Đại tá Bửu cho biết thêm, sau vụ cháy ngày 15-5 ở Pou Yuen, Sở Cảnh sát PCCC đã tổ chức tổng kiểm tra về chấp hành an toàn phòng, chống cháy nổ tại 16 cơ sở công ty thuộc khu công nghiệp. Đợt kiểm tra nhằm đánh giá nguyên nhân gây cháy, bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ, đưa ra phương hướng chỉ đạo thực hiện an toàn cháy nổ. Điều bất ngờ, đợt kiểm tra vừa kết thúc thì lại xảy ra cháy lớn tại Công ty Pou Yuen.

Ông Bửu cho biết trong thời gian sớm nhất sẽ có báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình, thực trạng an toàn cháy nổ của Khu công nghiệp Pou Yuen đồng thời sẽ có biện pháp chỉ đạo, kiểm tra quyết liệt để ngăn chặn tai nạn cháy nổ tại đây.

XUÂN NGỌC - ÁI NHÂN