Cháy lầu hai chung cư K300 ở TP.HCM

Theo người dân sống tại đây, vào lúc 9 giờ, ngọn lửa bùng cháy từ ban công của một căn hộ tại lầu hai, sau đó bốc cháy dữ dội.

Lực lượng bảo vệ chung cư cùng công an địa phương đã tổ chức dập lửa. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa được khống chế. Nhiều vật dụng để ngoài ban công và một máy giặt bị thiêu rụi. May mắn không ai bị thương vong. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện.

X.NGỌC - D.THANH