Cháy lớn giữa khu dân cư, hàng trăm người hoảng loạn

Do ngôi nhà được làm bằng gỗ, bên trong chứa nhiều vật dụng bằng nhựa, các vật liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng bùng lên dữ dội.

Dù lực lượng cảnh sát PCCC Công an Bình Định đã huy động bốn xe chữa cháy nhưng do trời nắng nóng cộng với gió biển thổi vào nên đám cháy lan sang một xưởng gỗ bên cạnh và ngôi nhà bán tạp hóa liền kề. Do cách đám cháy gần 100 m là một cây xăng dầu nên hàng trăm người dân hoảng loạn sơ tán tài sản vì lo sợ lửa lan sang các ngôi nhà lân cận. Gần một giờ sau, lửa đã được khống chế. Tuy nhiên, toàn bộ nhà cửa, tài sản của cơ sở kinh doanh thủy sản đã bị thiêu rụi hoàn toàn, hai ngôi nhà bên cạnh bị hư hỏng nặng. Hiện chưa xác định được nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy.

TL - UT